Λατρεία για τον Παναθηναϊκό στην Πάτρα: Καθολική αποθέωση στον Ομπράντοβιτς - Δείτε βίντεο

Οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού μετέτρεψαν για ακόμη μια φορά την έδρα του Προμηθέα σε T-Center, ενώ η αγάπη του κόσμου ξεχείλιζε για όλους. 

Ηλίας Λαλιώτης, Ρεπορτάζ

Λατρεία για τον Παναθηναϊκό στην Πάτρα: Καθολική αποθέωση στον Ομπράντοβιτς - Δείτε βίντεο
ΜΠΑΣΚΕΤ
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ΠΑΤΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ: ΗΛΙΑΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ

Η Πάτρα κάνει τον Παναθηναϊκό να αισθάνεται… σαν στο σπίτι του. Το γήπεδο του Προμηθέα έμοιαζε με μικρό T-Center, καθώς οι φίλαθλοι της ομάδας από την Αχαϊκή πρωτεύουσα και τις γύρω περιοχές, έδωσαν για ακόμη μια φορά δυναμικό παρών.

Η λατρεία για τους «πράσινους» άρχισε νωρίτερα πάντως, καθώς πολλοί πιτσιρικάδες κυρίως, έσπευσαν να βγάλουν φωτογραφίες και να πάρουν αυτόγραφο από τους παίκτες και τα σύμβολα του «τριφυλλιού», όπως ο Διαμαντίδης.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς όπως είναι λογικό, ήταν μια κατηγορία μόνος του. Η είσοδός του στο γήπεδο, συνοδεύτηκε από αποθέωση και φυσικά το γνωστό σύνθημα με το όνομά του.

Coach Zeljko Obradovic entered the floor 💚☘️ #WeTheGreens #paobcaktor #FeelEveryMoment https://t.co/1APidTJbSr

— Panathinaikos BC (@Paobcgr) October 10, 2026
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