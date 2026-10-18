Παναθηναϊκός AKTOR - Περιστέρι 95-75: «Διαστημικός» Παναθηναϊκός στην επιστροφή Ναν και Σλούκα

Οι δύο σούπερ σταρ του Παναθηναϊκού επέστρεψαν σε αγωνιστική δράση και “οδήγησαν” την ομάδα τους σε μια ακόμα εντυπωσιακή επικράτησα, με τους “πράσινους” να συνεχίζουν αήττητοι στη Stoiximan GBL. 

Γιάννης Κουβόπουλος

Παναθηναϊκός AKTOR - Περιστέρι 95-75: «Διαστημικός» Παναθηναϊκός στην επιστροφή Ναν και Σλούκα
ΜΠΑΣΚΕΤ
5'
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Ένας εντυπωσιακός Παναθηναϊκός άφησε πίσω του την ήττα από τη Χάποελ και συνέτριψε το Περιστέρι με…

Η νίκη σαφώς ήταν το ζητούμενο αλλά το σημαντικότερο που κρατάει από τον σημερινό αγώνα ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν είναι άλλο από την επιστροφή των Κώστα Σλούκα και Κέντρικ Ναν. Οι δύο παίκτες έδειξαν σε εξαιρετική κατάσταση με τον Αμερικανό να τελειώνει τον αγώνα με 18 πόντους, 2 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ενώ τον αρχηγό του Παναθηναϊκού να έχει 6 πόντους, 2 ριμπάουντ και 1 ασίστ. Εξαιρετική εμφάνιση από τον Ντίνο Μήτογλου που είχε 16 πόντους, 11 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ενώ 11 ριμπάουντ είχε και ο Χουάντσο.

Παρ’ όλα αυτά για ένα ακόμα ματς ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έπρεπε να αντιμετωπίσει ένα ακόμα αγωνιστικό πρόβλημα, μιας και την ημέρα που αποφάσισε να αφήσει εκτός του Λεσόρ και Φαλ, είδε τον Γκερσόν Γιαμπουσέλε να τραυματίζεται στο πρώτο μέρος (με τις πρώτες εκτιμήσεις να μην κάνουν λόγο για κάτι σοβαρό) και να μην αγωνίζεται καθόλου στο δεύτερο ημίχρονο.

Σλούκας και Ναν και πάλι σε δράση

Το στοίχημα για τον Παναθηναϊκό ήταν να έχει αφήσει πίσω του την αναμέτρηση με την Χάποελ και να παρουσιαστεί πλήρωσ συγκεντρωμένος κόντρα στο Περιστέρι. Και αν κρίνουμε από το ξεκίνημα του το είχε πετύχει πλήρως. Ο Παναθηναϊκός μπορεί να κατέβηκε χωρίς τους Λεσόρ και Φαλ, αλλά την ίδια στιγμή είχε στην ομάδα του τους Κώστα Σλούκα και Κέντρικ Ναν για πρώτη φορά στη σεζόν. Ο Ντίνος Μήτογλου με τον Σιλβέν Φρανσίσκο… τράβηξαν το καρό στο ξεκίνημα είναι και χαρακτηριστικό πως οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με 17-8 και 20-11 με τον Μήτογλου να έχει 8 πόντους και τον Γάλλο παίκτη 10 πόντους. Τα σημαντικά, όμως, ήρθαν 1:48 πριν το τέλος της πρώτης περιόδου όταν πάτησαν και πάλι παρκέ (για πρώτη φορά φέτος), μαζί οι Κώστας Σλούκας και Κέντρικ Ναν. Μάλιστα, ο πρώτος 25 δευτερόλεπτα μετά από την είσοδο του πέτυχε το πρώτου τρίποντο, όπως έκανε λίγο αργότερα και ο δεύτερος με το δεκάλεπτο να “κλείνει” με double score, 26-13.

Ο “μάγος” Φρανσίσκο, ο “διπλό” Μήτογλου και η “βόμβα” του Χέιζ-Ντέιβις

Όπως ήταν απόλυτα φυσιολογικό τα βλέμματα ήταν στραμμένα στους δύο σούπερ σταρ του Παναθηναϊκού οι οποίοι επέστρεψαν στη δράση. Και μάλιστα με τον καλύτερο τρόπο. Στο τρίλεπτο που έμειναν εντός αγώνα, του δευτέρου δεκαλέπτου, ο Ναν είχε 8 πόντους και 3 ασίστ, ενώ ο αρχηγός του “τριφυλλιού” 3 πόντους και 1 ασίστ. Με τον Αμερικανό να δείχνει ξεκάθαρη διάθεση για δημιουργία. Με το σκορ στο 39-20, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς προχώρησε σε τρεις ακόμα αλλαγές, με τον Μήτογλου να επιστρέφει και να φτάνει κατευθείαν στους 10 πόντους. Ο Φρανσίσκο για έναν ακόμα αγώνα είναι σε εξαιρετική κατάσταση και με τον 15ο πόντο του κάνει το 46-24, 2:30 πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου στο Telekom Center Athens. Τελικά οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια με το σκορ 52-29, έπειτα από απίθανη τρίποντη “βόμβα” του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και τον Μήτογλου να έχει 12 πόντους και 10 ριμπάουντ, σε μια καταπληκτική εμφάνιση.

Έξω και ο Γιαμπουσέλε, φοβερός ο Ναν

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός μπήκε με την ενέργεια του ένα… κλικ πιο κάτω από το κανονικό, κάτι που μέχρι ενός σημείου ήταν φυσιολογικό. Το ματς είχε τελειώσει πολύ πριν της ώρας του και οι “πράσινοι” έκαναν… συντήρηση, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να προσπαθεί να βάλει στο… παιχνίδι τους Σλούκα και Ναν. Μάλιστα ο αρχηγός του Παναθηναϊκού με τρίποντο από το… σπίτι του και ο Αμερικανός με την 4η ασίστ του “έγραψαν” το 63-34, έξι λεπτά πριν από το τέλος της περιόδου, με τον Βασίλη Ξανθόπουλο να καλεί άμεσα τάιμ άουτ. Ο Ναν συνέχιζε να μοιράζει ασίστ με τον Χουάντσο να “πυροβολεί” αυτή τη φορά, για το 68-34, με τον “Ζοτς” να συνεχίζει τις αλλαγές, να μοιράζει τον χρόνο και να δοκιμάζει σχήματα, από τη στιγμή μάλιστα που δεν είχε στη διάθεση του ούτε τον Γκερσόν Γιαμπουσέλε ο οποίος λόγω χτυπήματος στο καλάμι από το πρώτο μέρος δεν ξαναχρησιμοποιήθηκε.

Ένα ακόμα τέταρτο δεκάλεπτο που είχε μετατραπεί σε τυπική διαδικασία για τον Παναθηναϊκό, με τους "πράσινους" όχι να μη σταματούν, αλλά γρήγορα-γρήγορα να μετατρέπουν το 75-46 του τρίτου δεκαλέπτου σε 85-55 και να αναγκάζουν τον Βασίλη Ξανθόπουλου να καλέσει και πάλι τάιμ άουτ. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς βρήκε την ευκαιρία να δώσει λίγο ακόμα περισσότερο χρόνο στον Κέντρικ Ναν. Οι "πράσινοι" στο τέλος χαλάρωσαν πάρα πολύ, κάνοντας πολλά λάθη, οι παίκτες του Περιστεριού το εκμεταλλεύτηκαν και το τελικό σκορ ήταν 95-75 με φοβερό φόλοου κάρφωμα του Ναν στην εκπνοή.

Τα Δεκάλεπτα: 26-13, 52-29, 75-46, 95-75

Δείτε τα συνολικά στατιστικά της αναμέτρησης

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