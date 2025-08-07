Εκσυγχρονίζεται το κλειστό γυμναστήριο του Μετς – Ποιες αλλαγές δρομολογούνται

Αναβαθμίζεται το κλειστό του Μετς στο Παγκράτι, ενόψει της νέας σεζόν. Επενδύσεις για πιο σύγχρονες και λειτουργικές συνθήκες προπόνησης και αγώνων.

Newsbomb

Εκσυγχρονίζεται το κλειστό γυμναστήριο του Μετς – Ποιες αλλαγές δρομολογούνται
In Time
ΑΘΛΗΜΑΤΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε φάση εκσυγχρονισμού εισέρχεται το κλειστό γυμναστήριο του Μετς, με τον Ερασιτέχνη Παναθηναϊκό, έχοντας τη στήριξη της Περιφέρειας Αττικής, να δρομολογεί μια σειρά παρεμβάσεων που αναβαθμίζουν σημαντικά την καθημερινότητα των ομάδων βόλεϊ, ανδρών και γυναικών.

Την ώρα που ο σύλλογος μετρά αντίστροφα για τη μετάβαση στις νέες του εγκαταστάσεις, προχωρά με αποφασιστικά βήματα στην ποιοτική βελτίωση των υφιστάμενων υποδομών.

Κλιματισμός, αποδυτήρια και νέο γυμναστήριο

Στο πλαίσιο του σχεδίου αναβάθμισης, εγκρίθηκε και υλοποιείται κονδύλι που περιλαμβάνει:

  • Την τοποθέτηση οκτώ σύγχρονων μονάδων κλιματισμού τόσο στην κεντρική σάλα όσο και στο βοηθητικό γήπεδο.
  • Την πλήρη ανακαίνιση των αποδυτηρίων, για γηπεδούχους και φιλοξενούμενους.
  • Τη δημιουργία γυμναστηρίου στο βοηθητικό, ώστε όλες οι ομάδες να έχουν πρόσβαση σε ένα σύγχρονο και επαρκώς εξοπλισμένο χώρο ενδυνάμωσης.
  • Την τοποθέτηση κουρτινών περιμετρικά του κεντρικού γηπέδου, για να εξουδετερωθεί το πρόβλημα του φυσικού φωτός που επηρέαζε προπονήσεις και απογευματινούς αγώνες.

Τάραφλεξ και LED πίνακας

Ο Παναθηναϊκός κοιτά ήδη μπροστά, με ενέργειες που σχεδιάζονται για τη νέα σεζόν και στοχεύουν στη συνολική βελτίωση της αγωνιστικής εμπειρίας:

  • Τοποθέτηση νέου τάραφλεξ: Μετά από ενέργειες των «πρασίνων» και ειδικά του προέδρου του Ερασιτέχνη, Δημήτρη Βρανόπουλου, θα τοποθετηθεί τάραφλεξ. Πρόκειται για ένα πολύτιμο εργαλείο, όχι μόνο για την ασφάλεια και την απόδοση των αθλητών, αλλά και για την αισθητική του γηπέδου. Το νέο δάπεδο θα αποτελεί ιδιοκτησία του Συλλόγου και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπου και όποτε χρειαστεί.
  • Εγκατάσταση φωτεινού πίνακα LED: Μια κίνηση που θα προσφέρει στους φιλάθλους ακριβή εικόνα σκορ και φάσεων μέσω challenge system, ενώ παράλληλα ανοίγει τον δρόμο για νέα διαφημιστικά έσοδα.

Σκοπός των αλλαγών είναι η διατήρηση ενός λειτουργικού και αξιοπρεπούς περιβάλλοντος προπόνησης και αγώνων, καθώς οι ομάδες του Παναθηναϊκού συνεχίζουν να έχουν πρωταγωνιστική παρουσία στα εγχώρια πρωταθλήματα.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 7 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:14ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Εκσυγχρονίζεται το κλειστό γυμναστήριο του Μετς – Ποιες αλλαγές δρομολογούνται

04:56ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιές στην Ελλάδα: Πορτοκαλί συναγερμός – Πολύ υψηλός κίνδυνος φωτίας σήμερα σε αρκετές περιοχές – Δείτε το χάρτη

04:38ΕΡΓΑΣΙΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Τα οριστικά αποτελέσματα για το πρόγραμμα απασχόλησης με μηνιαίες αποδοχές έως 1.300 ευρώ

04:14WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 7 Αυγούστου

03:50ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Διακοπή πτήσεων της United Airlines σε πολλά αεροδρόμια – Καθηλωμένα στο έδαφος τα δεκάδες αεροπλάνα

03:26ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο Τραμπ απειλεί με νέους δασμούς την Κίνα διότι αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία

03:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καλοκαιρινές εκπτώσεις: Πότε θα ολοκληρωθούν – Τι να προσέξουν οι καταναλωτές

02:36ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Στα σχέδια του Τραμπ η επιβολή δασμών 100% στα μικροκυκλώματα και στους ημιαγωγούς

02:10ΚΟΣΜΟΣ

Ρούμπιο: Πρέπει να «πολλή δουλειά ακόμη» για να οργανωθεί η συνάντηση Τραμπ - Πούτιν

01:44WHAT THE FACT

Μυστηριώδες δακτυλικό αποτύπωμα βρέθηκε σε αρχαία σφραγίδα στην Ιερουσαλήμ

01:26ΚΟΣΜΟΣ

FAO: Μόνο το 1,5% της γεωργικής γης στη Γάζα είναι καλλιεργήσιμο

01:04ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κέρδη στη Wall Street με ώθηση από την Apple

00:40ΕΛΛΑΔΑ

Υπό έλεγχο η φωτιά στη Βάρη Αττικής

00:16ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Βάρη Αττικής – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

00:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Μπριζ, Μπενφίκα πήραν το... πάνω χέρι, προβάδισμα για Φέγενορντ

23:53ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στις ΗΠΑ: Πρώην δημοσιογράφος του CNN «πήρε συνέντευξη» από 17χρονο που είχε σκοτωθεί το 2017

23:46ΕΛΛΑΔΑ

Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς στη Θάσο - Στην περιοχή του Πρίνου το κύριο μέτωπο

23:46LIFESTYLE

Ανθή Βούλγαρη: Η εξομολόγηση στο Tik Tok για την απόφασή της να γεννήσει με καισαρική - «Δεν χρειάζεται να νιώθουμε τύψεις»

23:40ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Ένα περίεργο φαινόμενο έχει παρατηρηθεί πάνω από τη φωτά στο Οντ - «Ο πυροσωρείτης»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:29ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία - Άδεια τουριστικά θέρετρα: Κλειστές ομπρέλες και άδειες ξαπλώστρες: «Ούτε στον κορονοϊό»

21:21ΥΓΕΙΑ

Ιος Chikungunya: Αυτά είναι τα συμπτώματα - Φόβοι για νέα πανδημία

23:53ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στις ΗΠΑ: Πρώην δημοσιογράφος του CNN «πήρε συνέντευξη» από 17χρονο που είχε σκοτωθεί το 2017

18:19ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στις Δαφνές: «Εισρόφησε τα λύματα και πνίγηκε» ο 57χρονος πατέρας τριών παιδιών

20:09ΕΛΛΑΔΑ

Αναστάτωση στον σταθμό Νομισματοκοπείο: Άνδρας γρονθοκόπησε Γερμανό τουρίστα - Ακινητοποίηση συρμού

11:41ΚΟΣΜΟΣ

Ρομπότ αποκάλυψε το μυστικό 4.500 ετών της Μεγάλης Πυραμίδας της Γκίζας

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

03:50ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Διακοπή πτήσεων της United Airlines σε πολλά αεροδρόμια – Καθηλωμένα στο έδαφος τα δεκάδες αεροπλάνα

00:16ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Βάρη Αττικής – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

23:40ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Ένα περίεργο φαινόμενο έχει παρατηρηθεί πάνω από τη φωτά στο Οντ - «Ο πυροσωρείτης»

20:00ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ - Καλλιόπη Σεμερτζίδου: «Δεν μας έχει ενοχλήσει καμία Αρχή» - Τι λέει για την Φεράρι

19:49ΚΟΣΜΟΣ

Κέιτ Μος: Πήγε στην παραλία με τσάντα θαλάσσης αξίας 35.000 λίρες - Εικόνες

20:14ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Πέντε τραυματίες από πυροβολισμούς σε στρατιωτική βάση στην Τζόρτζια

23:12ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο σεβασμός του Αρντά Τουράν και οι αναφορές στον «αδερφό» Εργκίν Αταμάν και στο φίλο, Τζέντι Όσμαν

12:55ΕΛΛΑΔΑ

Αιτωλικό: Τετράχρονο αγοράκι κατάπιε ηρεμιστικά χάπια – Συνελήφθη η μητέρα του

23:07ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο Τραμπ σχεδιάζει συνάντηση με Πούτιν και Ζελένσκι, την πρώτη από την έναρξη του πολέμου

22:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΥΠΕΞ για τη ρηματική διακοίνωση της Αιγύπτου για τον ελληνικό θαλλάσιο χωροταξικό: «Αναμενόμενη»

22:11ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Κουκουλοφόροι άναψαν φωτιά έξω από σχολείο - Πέταξαν πέτρες σε αστυνομικούς

21:50LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Στην Πάρο με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή - Τα στιγμιότυπα που ανήρτησε ο επιχειρηματίας στα social media

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 7 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ