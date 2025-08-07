Εκσυγχρονίζεται το κλειστό γυμναστήριο του Μετς – Ποιες αλλαγές δρομολογούνται

Σε φάση εκσυγχρονισμού εισέρχεται το κλειστό γυμναστήριο του Μετς, με τον Ερασιτέχνη Παναθηναϊκό, έχοντας τη στήριξη της Περιφέρειας Αττικής, να δρομολογεί μια σειρά παρεμβάσεων που αναβαθμίζουν σημαντικά την καθημερινότητα των ομάδων βόλεϊ, ανδρών και γυναικών.

Την ώρα που ο σύλλογος μετρά αντίστροφα για τη μετάβαση στις νέες του εγκαταστάσεις, προχωρά με αποφασιστικά βήματα στην ποιοτική βελτίωση των υφιστάμενων υποδομών.

Κλιματισμός, αποδυτήρια και νέο γυμναστήριο

Στο πλαίσιο του σχεδίου αναβάθμισης, εγκρίθηκε και υλοποιείται κονδύλι που περιλαμβάνει:

Την τοποθέτηση οκτώ σύγχρονων μονάδων κλιματισμού τόσο στην κεντρική σάλα όσο και στο βοηθητικό γήπεδο.

Την πλήρη ανακαίνιση των αποδυτηρίων, για γηπεδούχους και φιλοξενούμενους.

Τη δημιουργία γυμναστηρίου στο βοηθητικό, ώστε όλες οι ομάδες να έχουν πρόσβαση σε ένα σύγχρονο και επαρκώς εξοπλισμένο χώρο ενδυνάμωσης.

Την τοποθέτηση κουρτινών περιμετρικά του κεντρικού γηπέδου, για να εξουδετερωθεί το πρόβλημα του φυσικού φωτός που επηρέαζε προπονήσεις και απογευματινούς αγώνες.

Τάραφλεξ και LED πίνακας

Ο Παναθηναϊκός κοιτά ήδη μπροστά, με ενέργειες που σχεδιάζονται για τη νέα σεζόν και στοχεύουν στη συνολική βελτίωση της αγωνιστικής εμπειρίας:

Τοποθέτηση νέου τάραφλεξ: Μετά από ενέργειες των «πρασίνων» και ειδικά του προέδρου του Ερασιτέχνη, Δημήτρη Βρανόπουλου, θα τοποθετηθεί τάραφλεξ. Πρόκειται για ένα πολύτιμο εργαλείο, όχι μόνο για την ασφάλεια και την απόδοση των αθλητών, αλλά και για την αισθητική του γηπέδου. Το νέο δάπεδο θα αποτελεί ιδιοκτησία του Συλλόγου και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπου και όποτε χρειαστεί.

Εγκατάσταση φωτεινού πίνακα LED: Μια κίνηση που θα προσφέρει στους φιλάθλους ακριβή εικόνα σκορ και φάσεων μέσω challenge system, ενώ παράλληλα ανοίγει τον δρόμο για νέα διαφημιστικά έσοδα.

Σκοπός των αλλαγών είναι η διατήρηση ενός λειτουργικού και αξιοπρεπούς περιβάλλοντος προπόνησης και αγώνων, καθώς οι ομάδες του Παναθηναϊκού συνεχίζουν να έχουν πρωταγωνιστική παρουσία στα εγχώρια πρωταθλήματα.