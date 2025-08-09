O Στέφανος Τσιτσιπάς έμαθε το ελληνικό «μάτι» στους Αμερικανούς

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρίσκεται στο Σινσινάτι και έκανε... μάθημα στους Αμερικανούς για το ελληνικό «μάτι».

Newsbomb

O Στέφανος Τσιτσιπάς έμαθε το ελληνικό «μάτι» στους Αμερικανούς
EUROKINISSI PHOTOPRESS AGENCY
ΑΘΛΗΜΑΤΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στο περιθώριο της συνέντευξης Τύπου, ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας μίλησε για τη σχέση του με τον πατέρα του, τους λόγους που είχε σταματήσει η συνεργασία τους, τον άνθρωπο που τον έκανε να δώσει μια ακόμα ευκαιρία στον Απόστολο, αλλά και όσα έχουν αλλάξει μέχρι τώρα.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, αρχικά όμως, αναφέρθηκε και στο πρόβλημα στη μέση του, το οποίο είπε πως το έχει λύσει, αλλά δεν θέλησε να αποκαλύψει τον τρόπο. Και όπως εξήγησε στους Αμερικανούς, δεν το κάνει για το... μάτι: «Δεν μπορώ να σας το πω, γιατί δεν θέλω να το γρουσουζέψω. Ίσως να μου κάνετε αυτή την ερώτηση σε τρεις μήνες από τώρα. Και τότε ίσως να μπορέσω να σας πω με περισσότερες λεπτομέρειες. Χωρίς πλάκα, δεν θέλω να το γρουσουζέψω.

Μπορώ μόνο να σας πω ότι υπάρχουν κάποια πράγματα που μπορείς να εφαρμόσεις και να συμπεριλάβεις στην προετοιμασία σου, αλλά και στον τρόπο που σκέφτεσαι πώς να αποφύγεις κάποια πράγματα. Και αυτά βοηθούν. Άλλαξα λίγο κάποια πράγματα στη ζωή μου. Φαίνεται ότι βοηθούν. Δεν θέλω να μιλήσω πολύ γι’ αυτό γιατί στην Ελλάδα έχουμε το "μάτι" για να μη γρουσουζέψουμε».

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κάνει απόψε (περίπου στις 20:00) πρεμιέρα στο Σινσινάτι και ο πρώτος του αντίπαλος είναι ο Φάμπιαν Μαροζάν.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:19LIFESTYLE

Ζούμε από τύχη: Ο Ευτύχης Μπλέτσας πιάστηκε από κολώνα φωτισμού και αυτή έπεσε (vid)

11:14ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Βασίλη Καλογήρου: Οι επόμενες κινήσεις της οικογένειας

11:11ΕΛΛΑΔΑ

Επεισόδιο στον Πειραιά: Επιβάτες ανέβηκαν στον καταπέλτη πλοίου όταν τους είπαν ότι δεν θα ταξιδέψουν

11:10ΑΘΛΗΜΑΤΑ

O Στέφανος Τσιτσιπάς έμαθε το ελληνικό «μάτι» στους Αμερικανούς

11:04ΕΛΛΑΔΑ

«Έριχναν νερό στα κλαδιά και δίπλα καίγονταν σπίτια» - Σοβαρές καταγγελίες στο Newsbomb για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στο Χάρβαλο

10:52ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Νεκρός τουρίστας στην περιοχή του Ναυαγίου

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Ιεράπετρα: Φωτιά σε εργοστάσιο κατά τη διάρκεια της νύχτας

10:37ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Κοκαΐνη, ηρωίνη και δίκαννο σε σπίτι 49χρονου - Συνελήφθη ο δράστης

10:37ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Στέφανος Τσιτσιπάς: «Ο Ιβανίσεβιτς με έκανε να δώσω μια ακόμα ευκαιρία στον πατέρα μου»

10:36ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Κερατέα: Η επόμενη μέρα στο Χάρβαλο - Στάχτη και αποκαΐδια - Συγκλονιστικές εικόνες

10:31ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Πρόστιμο 1 δισ. δολάρια στο πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας για διαδηλώσεις υπέρ της Παλαιστίνης

10:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: SOS για 24 περιοχές - Τεράστιος κίνδυνος πυρκαγιάς - Μέχρι πότε θα λυσσομανάει ο άνεμος

10:15ΚΟΣΜΟΣ

Αποκάλυψη WSJ: Ντονέτσκ, Λουγκάνσκ και Κριμαία ζητάει ο Πούτιν για εκεχειρία στην Ουκρανία

10:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

'Αδωνις Γεωργιάδης: «Διαστρέβλωσαν τη φετινή επίσκεψή μου στο Νοσοκομείο Ρόδου για να δημιουργήσουν εντυπώσεις»

10:01ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Καραμπόλα 4 αυτοκινήτων στην Αττική Οδό

09:58ΚΟΣΜΟΣ

Bloomberg: Ο Ζελένσκι άλλαξε τη θέση του σχετικά με την επίλυση της ουκρανικής σύγκρουσης

09:57ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Ελλάδα - Σερβία και το φιλικό του Ολυμπιακού

09:54ΚΟΣΜΟΣ

«Οριστική» συμφιλίωση Αρμενίας-Αζερμπαϊτζάν ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ - Προτάσεις για νόμπελ ειρήνης στον Αμερικανό πρόεδρο

09:49ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Αρκαδία - Καταγγελίες του Δημάρχου Μεγαλόπολης

09:36ΕΛΛΑΔΑ

Σκιάθος: 17χρονη τουρίστρια κατήγγειλε βιασμό από 23χρονο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:29ΕΛΛΑΔΑ

Λένα Σαμαρά: Η καυστική ανάρτηση του Ανδρέα Πετρουλάκη - «Ήττα του κοινά αποδεκτού ήθους»

11:04ΕΛΛΑΔΑ

«Έριχναν νερό στα κλαδιά και δίπλα καίγονταν σπίτια» - Σοβαρές καταγγελίες στο Newsbomb για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στο Χάρβαλο

09:28ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Πειραματόζωο»: Η πιο πολυσυζητημένη ελληνική ταινία που δεν προβλήθηκε ποτέ και πουθενά!

10:36ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Κερατέα: Η επόμενη μέρα στο Χάρβαλο - Στάχτη και αποκαΐδια - Συγκλονιστικές εικόνες

05:14ΚΟΣΜΟΣ

Ρομπότ αποκάλυψε το μυστικό 4.500 ετών της Μεγάλης Πυραμίδας της Γκίζας

06:32ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν αυτοκτόνησε ο Έπσταϊν»: Ο επί 18 χρόνια μπάτλερ του λύνει τη σιωπή του - Το χαμένο λεπτό από τις κάμερες της φυλακής

11:11ΕΛΛΑΔΑ

Επεισόδιο στον Πειραιά: Επιβάτες ανέβηκαν στον καταπέλτη πλοίου όταν τους είπαν ότι δεν θα ταξιδέψουν

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Λένα Σαμαρά: Ανείπωτος πόνος για τον χαμό της κόρης του Αντώνη Σαμαρά - Οι δραματικές ώρες μέχρι το αιφνίδιο τέλος - Την Δευτέρα η κηδεία της

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

10:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: SOS για 24 περιοχές - Τεράστιος κίνδυνος πυρκαγιάς - Μέχρι πότε θα λυσσομανάει ο άνεμος

11:14ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Βασίλη Καλογήρου: Οι επόμενες κινήσεις της οικογένειας

09:49ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Αρκαδία - Καταγγελίες του Δημάρχου Μεγαλόπολης

08:14ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Κερατέα: Η απόγνωση προσωποποιημένη σε εικόνες που σοκάρουν

10:52ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Νεκρός τουρίστας στην περιοχή του Ναυαγίου

08:58ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Σε ύφεση οι φωτιές σε Ανατολική Αττική και Ηλεία- Κίνδυνος τα «καντηλάκια» - Εχθρός τα μποφόρ

07:24ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Εκτοξεύτηκε από τον 9ο όροφο και επέζησε – Η συγκλονιστική ιστορία της Βερόνικα - Πώς έγινε το «θαύμα»

07:10ΕΛΛΑΔΑ

Κόβει την ανάσα η φωτογραφία Canadair σε νυχτερινή ρίψη νερού - H σπάνια και τολμηρή επιχείρηση

08:53ΚΟΣΜΟΣ

Μαχητικά πέμπτης γενιάς: Με ελληνική συμμετοχή αεροσκάφος τύπου stealth - Η γαλλική πρόταση

10:15ΚΟΣΜΟΣ

Αποκάλυψη WSJ: Ντονέτσκ, Λουγκάνσκ και Κριμαία ζητάει ο Πούτιν για εκεχειρία στην Ουκρανία

06:58ΣΕΙΣΜΟΙ

Απίστευτη θεωρία για τον σεισμό στον Μαρμαρά: Ποιες προϋποθέσεις μπορούν να δώσουν πάνω από 7 Ρίχτερ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ