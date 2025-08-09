O Στέφανος Τσιτσιπάς έμαθε το ελληνικό «μάτι» στους Αμερικανούς

Στο περιθώριο της συνέντευξης Τύπου, ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας μίλησε για τη σχέση του με τον πατέρα του, τους λόγους που είχε σταματήσει η συνεργασία τους, τον άνθρωπο που τον έκανε να δώσει μια ακόμα ευκαιρία στον Απόστολο, αλλά και όσα έχουν αλλάξει μέχρι τώρα.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, αρχικά όμως, αναφέρθηκε και στο πρόβλημα στη μέση του, το οποίο είπε πως το έχει λύσει, αλλά δεν θέλησε να αποκαλύψει τον τρόπο. Και όπως εξήγησε στους Αμερικανούς, δεν το κάνει για το... μάτι: «Δεν μπορώ να σας το πω, γιατί δεν θέλω να το γρουσουζέψω. Ίσως να μου κάνετε αυτή την ερώτηση σε τρεις μήνες από τώρα. Και τότε ίσως να μπορέσω να σας πω με περισσότερες λεπτομέρειες. Χωρίς πλάκα, δεν θέλω να το γρουσουζέψω.

Μπορώ μόνο να σας πω ότι υπάρχουν κάποια πράγματα που μπορείς να εφαρμόσεις και να συμπεριλάβεις στην προετοιμασία σου, αλλά και στον τρόπο που σκέφτεσαι πώς να αποφύγεις κάποια πράγματα. Και αυτά βοηθούν. Άλλαξα λίγο κάποια πράγματα στη ζωή μου. Φαίνεται ότι βοηθούν. Δεν θέλω να μιλήσω πολύ γι’ αυτό γιατί στην Ελλάδα έχουμε το "μάτι" για να μη γρουσουζέψουμε».

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κάνει απόψε (περίπου στις 20:00) πρεμιέρα στο Σινσινάτι και ο πρώτος του αντίπαλος είναι ο Φάμπιαν Μαροζάν.