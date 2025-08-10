Στίβος: Χρυσό μετάλλιο η Ραφαηλίδου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ20

Η Ελλάδα πανηγυρίζει το πρώτο της μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου Κ20, που διεξάγεται στο Τάμπερε της Φιλανδίας. Η Μαρία Ραφαηλίδου κατέκτησε την κορυφή και το χρυσό μετάλλιο στη σφαιροβολία.

Η πρωταθλήτρια Ευρώπης πλέον, είχε κορυφαία βολή στα 16,16 μέτρα. Με την 18χρονη αθλήτρια να δείχνει απ’ την αρχή του αγώνα πως ήταν αποφασισμένη για το χρυσό μετάλλιο. Στόχο που τελικά πέτυχε!

Έκανε 15,58 μ. στην πρώτη της προσπάθεια και μπήκε από το ξεκίνημα στη ζώνη των μεταλλίων. Συνέχισε με 15,28 μ. και στη τρίτη βολή ανέβηκε στην κορυφή με 16,16 μέτρα.

Η νεαρή αθλήτρια είχε κατακτήσει το χρυσό και στο Ευρωπαϊκό Κ18. Πλέον το πέτυχε και στην κατηγορία Κ20. Αυτό ήταν το πρώτο μετάλλιο της χώρας μας στη σφαιροβολία της συγκεκριμένης διοργάνωσης, καθώς μέχρι τώρα την καλύτερη επίδοση είχε η Σοφία Ορφανιώτου με 15,97 μέτρα.