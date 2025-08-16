Πάει για το χάλκινο στο Παγκόσμιο η Εθνική Νέων Γυναικών Κ20: Ήττα από την Ισπανία στον ημιτελικό

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα εμφάνισε δύο πρόσωπα στον αγώνα με τη «φούρια ρόχα», με αποτέλεσμα να μην καταφέρει να περάσει στον τελικό.

Οι παίκτριες της «γαλανόλευκης» έμοιαζε να κάνουν… περίπατο στο πρώτο ημίχρονο, αλλά μετά την ανάπαυλα έπαθαν «μπλακ άουτ».

Η Ελλάδα θα διεκδικήσει το χάλκινο μετάλλιο στον «μιικρό» τελικό κόντρα στην Ιταλία, η οποία ηττήθηκε από τις ΗΠΑ στη διαδικασία των πέναλτι με 13-11 (καν. αγ. 9-9).

Το Ιταλία – Ελλάδα είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί σε λίγες ώρες. Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει το Σάββατο (16/08) στις 19:00.

Να θυμίσουμε ότι τα κορίτσια του Γιώργου Ντόσκα είχαν κερδίσει τις Ιταλίδες στην πρεμιέρα της διοργάνωσης με 13-11, στο πλαίσιο του Β΄Ομίλου.

Όσον αφορά στον ημιτελικό με την Ισπανία, η Εθνική ξεκίνησε με ιδανικό τρόπο, αφού με όπλο την άμυνά της προηγήθηκε 4-0 στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου, ενώ ένα λεπτό αργότερα η διαφορά έφθασε και τα πέντε γκολ (6-1).

Το σκηνικό, όμως, άλλαξε στο δεύτερο ημίχρονο. Οι διεθνείς μας υπέπεσαν σε αμυντικά λάθη, ήταν άστοχες επιθετικά και έδωσαν το δικαίωμα στις αντιπάλες τους με ένα σερί 4-0 να ισοφαρίσουν σε 7-7 (7’38’’ πριν ολοκληρωθεί ο αγώνας).

Η Αριάδνη Καραμπέτσου έβαλε και πάλι μπροστά στο σκορ το ελληνικό συγκρότημα (8-7), αλλά οι Ισπανίδες με ένα νέο σερί 4-0 προηγήθηκαν με 11-8, στα τελευταία 102 δευτερόλεπτα του ημιτελικού και καπάρωσαν το εισιτήριο για τον τελικό.

Τα οκτάλεπτα: 0-3, 3-4, 3-0, 5-2.

ΕΛΛΑΔΑ (Γιώργος Ντόσκας): Κωνσταντοπούλου, Κρασσά 2, Κοβάτσεβιτς, Φουράκη 2, Δρακωτού, Πιοβάν, Κλαψιανού, Κουρέτα 1, Μπέτα, Τριχά 2, Τζωρτζακάκη, Καραμπέτσου 2, Κυριακοπούλου, Σαλταμανίκα.

Για την Ισπανία σκόραραν: Πιράλκοβα Κοέλιο 5, Μποϊξαντέρα 2, Κασάδο 1, Γκούρι 1, Πεναλβέρ 1, Μουνιόθ 1.

Διαβάστε επίσης