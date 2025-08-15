Έβαλε… πλώρη για μετάλλιο η Εθνική Νέων Γυναικών Κ20: Προκρίθηκε στα ημιτελικά του Παγκοσμίου!

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα μπήκε στη ζώνη μεταλλίων και θα διεκδικήσει την παρουσία της στον μεγάλο τελικό στη

Στα ημιτελικά η Ελλάδα θα παίξει με την Ισπανία, η οποία κατάφερε να λυγίσει την αντίσταση της Ουγγαρίας στη διαδικασία των πέναλτι με 15-13 (11-11 κ.α.). Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τα ξημερώματα του Σαββάτου (16/08) στις 02:30.

Οι διεθνείς μας επέβαλλαν τον ρυθμό τους από τα μέσα της πρώτης περιόδου, όταν προηγήθηκαν με 3-1 και 4-2 και στη συνέχεια μετέτρεψαν τον προημιτελικό σε… περίπατο, αφού «εκτόξευσαν» τη διαφορά στα δέκα γκολ (14-4), 5’10’’ πριν ολοκληρωθεί το τρίτο οκτάλεπτο και στα 14 (20-6), 2’16’’ πριν τελειώσει το παιχνίδι.

Η Εθνική είχε πλουραλισμό στην επίθεση αφού σκόραραν συνολικά δέκα παίκτριες, με τέσσερις από αυτές να πετυχαίνουν από τρία γκολ (Κουρέτα, Κοβάτσεβιτς, Σαλταμανίκα, Τζωρτζακάκη).

Τα οκτάλεπτα: 6-2, 5-2, 5-2, 4-1

ΕΛΛΑΔΑ (Γιώργος Ντόσκας): Κωνσταντοπούλου, Κρασσά 1, Κοβάτσεβιτς 3, Φουράκη 2, Δρακωτού, Κλαψιανού 2, Κουρέτα 3, Μπέτα, Τριχά 1, Τζωρτζακάκη 3, Καραμπέτσου 1, Κυριακοπούλου, Σαλταμανίκα 3, Γραικού 1.

Για την Βραζιλία σκόραραν οι: Νασιμέντο 3, Αζεβέδο 2, Σαμπάιο 1, Ντα Σίλβα 1.

