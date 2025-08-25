Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: Με 17+3 συμμετοχές η Ελλάδα στο Τόκιο 2025

Οι Έλληνες αθλητές που έχουν εξασφαλίσει τη συμμετοχή τους στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου και οι τρεις που περιμένουν το τελικό ranking.

Newsbomb

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: Με 17+3 συμμετοχές η Ελλάδα στο Τόκιο 2025
EUROKINISSI PHOTO PRESS AGENCY
ΑΘΛΗΜΑΤΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η 24η Αυγούστου ήταν η τελική ημερομηνία στην οποία οι αθλητές και αθλήτριες μπορούσαν να αγωνιστούν συγκεντρώνοντας βαθμούς για το ranking ενόψει του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Στίβου (13-21 Σεπτεμβρίου).

Η σχετική λίστα από σήμερα σταματά να ενισχύεται με αγώνες. Αντ' αυτού στις 27 Αυγούστου θα αναρτηθεί το τελικό ranking στην ενότητα Road to Tokyo και στις 30 του ίδιου μήνα θα έχουν γίνει οι τελικές εκκαθαρίσεις με τις ακυρώσεις, οπότε και θα έχουμε ξεκάθαρη εικόνα για τους αθλητές και αθλήτριες που θα ταξιδέψουν στην ιαπωνική πόλη για το Παγκόσμιο πρωταθλημα.

Αυτή τη στιγμή η ελληνική ομάδα μετρά 18 αθλητές και αθλήτριες εντός πρόκρισης. Τυπικά, όμως, είναι 17 καθώς η Κατερίνα Στεφανίδη έγινε πρόσφατα μητέρα και δεν αγωνίστηκε στη φετινή σεζόν.

Εντός πρόκρισης είναι και ο Μιχάλης Αναστασάκης στη σφυροβολία, όμως, είναι ο τέταρτος Έλληνας στο αγώνισμα και στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα δικαίωμα συμμετοχής έχουν μέχρι τρεις αθλητές από κάθε χώρα.

Στην αναμονή για τις τελικές εκκαθαρίσεις της στο ranking Road to Tokyo αναμένουν με ενδιαφέρον τουλάχιστον τρεις αθλητές της χώρας μας που αυτη τη στιγμή βρίσκονται οριακά εκτός. Ο Αντώνης Μέρλος στο ύψος, ο Δημήτρης Παυλίδης στη δισκοβολία και η Παναγιώτα Τσινοπουλου στα 20 χλμ. βάδην.

Τα όρια για τα αγωνίσματα τους έχουν σημειώσει:

Μίλτος Τεντόγλου (μήκος)
Εμμανουήλ Καραλής (επί κοντώ)
Ελίνα Τζένγκο (ακοντισμός)
Άγγελος Μαντζουράνης (σφυροβολία)
Αντιγόνη Ντρισμπιώτη (35 χλμ. βάδην)

Πρόκριση με ranking έχουν αυτή τη στιγμή:

Χρήστος Φραντζεσκάκης (σφυροβολία) 15/36
Κώστας Ζάλτος (σφυροβολία) 20/36
Γιάννης Ρίζος (επί κοντώ) (26/36)
Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ (20 χλμ. βάδην) 48/50 & (35 χλμ. βάδην) 44/50
Πολυνίκη Εμμανουηλίδου (200 μ.) 36/48
Τατιάνα Γκούσιν (ύψος) 22/36
Σταματία Σκαρβέλη (σφυροβολία) 25/36
Αριάδνη Αδαμοπούλου (επί κοντώ) 27/36
Οξάνα Κορένεβα (τριπλούν) 31/36
Όλγα Φιάσκα (35 χλμ. βάδην) 39/50
Σοφία Αλικανιώτη (35 χλμ. βάδην) 48/50
Χριστίνα Παπαδοπούλου (20 χλμ. βάδην) 49/50

Στην αναμονή για το τελικό ranking:

Δημήτρης Παυλίδης (δισκοβολία) 37/36
Αντώνης Μέρλος (ύψος) 37/36
Παναγιώτα Τσινοπούλου (20 χλμ. βάδην) 51/50

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:03ΚΟΣΜΟΣ

Βόμβα στη δικαστική διαμάχη Μπλέικ Λάιβλι – Τζάστιν Μπαλντόνι: Τα νέα mail που «καίνε»

17:59ΚΟΣΜΟΣ

Κολομβία: Ανακαλύφθηκε άγνωστη φυλή προϊστορικών ανθρώπων με επιμηκυμένο κρανίο

17:52ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Αγωνία για 14χρονο κορίτσι που «έσβησε» ενώ έκανε μπάνιο στη θάλασσα – Νοσηλεύεται στο «Καραμανδάνειο»

17:50ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Προφυλακίστηκε ο αλλοδαπός που έβαλε 7 πυρκαγιές τον Δεκαπενταύγουστο

17:44ΚΟΣΜΟΣ

Εξηγήσεις για τον θάνατο πέντε δημοσιογράφων στη Γάζα απαιτεί η Ένωση Ξένου Τύπου από το Ισραήλ

17:36LIFESTYLE

Νατάσσα Μποφίλιου: Με νέα ανάρτηση απαντά στο bodyshaming του Μάνου Βουλαρίνου

17:30ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα ανάμεσα σε Τρίκαλα και Άρτα

17:29ΚΟΣΜΟΣ

Ρώσοι στρατιώτες ανήρτησαν την αμερικάνικη σημαία σε άρμα - Οργή από το Κίεβο

17:26ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητό τηλέφωνο: Αποφύγετε αυτό το καθημερινό λάθος που κάνουν σχεδόν όλοι κατά τη φόρτιση

17:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Επικό βίντεο με τον «πολεμιστή» Ρενάτο Σάντσες και το «φατούρο» στη Λεωφόρο

17:23ΚΟΣΜΟΣ

Το Fallingwater του Φραντ Λόιντ Ράιτ... στάζει - Ριζική ανακαίνιση στο μνημείο της Unesco

17:21WHAT THE FACT

Προειδοποίηση της Europol: Μη βγάλετε χρήματα από τα ΑΤΜ αν παρατηρήσετε αυτό το σημάδι

17:13WHAT THE FACT

Ο πλανήτης-νάνος «Δήμητρα» μπορεί να ήταν κατοικήσιμος πριν από 500 εκατομμύρια χρόνια!

17:11ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: Ανήλικος προκάλεσε πυρκαγιά παίζοντας – Τον βρήκαν δίπλα στις φλόγες

17:09ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος – Η κόρη περιγράφει τη στιγμή της δολοφονίας της 36χρονης από τον πατέρα της: «Όλα τα είδα, τις μαχαιριές στη μητέρα μου κι εκείνη να φωνάζει “βοήθεια, βοήθεια”»

17:02ΚΟΣΜΟΣ

Πραγματική ιστορία: Γυναίκα ήταν όμηρος stalker σε καταφύγιο - Τον εντόπισε χρόνια μετά

17:01ΚΟΣΜΟΣ

Η Wagner τέλος: Η παραστρατιωτική μισθοφορική ομάδα Africa Corps παίρνει τη θέση της

17:00ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: «Του έλεγε ότι θα του στέλνει βίντεο με τον νέο της σύντροφο», ισχυρίζεται ο δικηγόρος του 40χρονου

16:48ΚΟΣΜΟΣ

Νιγηρία: Η Πολεμική Αεροπορία διέσωσε δεκάδες ομήρους των τζιχαντιστών - Κυρίως γυναικόπαιδα

16:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Λυκουρέντζος: «Ο ΕΛ.Γ.Α. δεν έχει λόγο να φοβείται τους ελέγχους»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:59ΚΟΣΜΟΣ

Κολομβία: Ανακαλύφθηκε άγνωστη φυλή προϊστορικών ανθρώπων με επιμηκυμένο κρανίο

10:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καταργείται η προσωπική διαφορά, αυξάνονται οι δικαιούχοι για το επίδομα των 250 ευρώ - Τι περιλαμβάνει το καλάθι της ΔΕΘ

17:09ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος – Η κόρη περιγράφει τη στιγμή της δολοφονίας της 36χρονης από τον πατέρα της: «Όλα τα είδα, τις μαχαιριές στη μητέρα μου κι εκείνη να φωνάζει “βοήθεια, βοήθεια”»

13:14ΚΟΣΜΟΣ

Ζιζέλ Πελικό: Σταμάτησε να της μιλάει η κόρη της - Το σχόλιο στο δικαστήριο που ξεκίνησε «πόλεμο»

17:21WHAT THE FACT

Προειδοποίηση της Europol: Μη βγάλετε χρήματα από τα ΑΤΜ αν παρατηρήσετε αυτό το σημάδι

17:36LIFESTYLE

Νατάσσα Μποφίλιου: Με νέα ανάρτηση απαντά στο bodyshaming του Μάνου Βουλαρίνου

15:00ΚΟΣΜΟΣ

Χαλίτ Γιουκάι: Ποιος ήταν ο Τούρκος επιχειρηματίας που βρέθηκε νεκρός στο Μαρμαρά - Ο γάμος με Ελληνίδα και το τραγικό δυστύχημα

13:59ΚΟΣΜΟΣ

Πρωτοφανές: Rafale «κλείδωσε» F-35 σε πολυεθνική άσκηση στην Φινλανδία - Βίντεο

16:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βόλος: «Ήταν έγκυος και το παιδί δεν ήταν δικό μου – Μιλούσε με άλλους στο Facebook»

17:30ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα ανάμεσα σε Τρίκαλα και Άρτα

17:02ΚΟΣΜΟΣ

Πραγματική ιστορία: Γυναίκα ήταν όμηρος stalker σε καταφύγιο - Τον εντόπισε χρόνια μετά

12:57ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Η συγκινητική ανάρτηση της Μελίνας Νικολαΐδη μετά τον θάνατό της

17:26ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητό τηλέφωνο: Αποφύγετε αυτό το καθημερινό λάθος που κάνουν σχεδόν όλοι κατά τη φόρτιση

15:44ΕΛΛΑΔΑ

«Αμέτοχη στην όλη διαδικασία ακούσιας εξέτασης στο Δρομοκαΐτειο η Βάσω», λέει η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη: Ποιοι αναλαμβάνουν την ευθύνη για τον τριήμερο εγκλεισμό του

15:16ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Έκτακτη ανακοίνωση της ΕΛΑΣ: Μην απαντήσετε σε αυτό το μήνυμα - Τι πρέπει να κάνετε αν σας έρθει

13:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Aνεξέλεγκτη η δράση των Ρομά στην Αθήνα - Μέσα σε 24 ώρες πρωταγωνίστησαν σε 6 περιστατικά ληστείας - απάτης με λεία άνω των 22.000 ευρώ

06:41ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος η σύνταξη στα 62 - Σταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας στους σημερινούς 55άρηδες

17:52ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Αγωνία για 14χρονο κορίτσι που «έσβησε» ενώ έκανε μπάνιο στη θάλασσα – Νοσηλεύεται στο «Καραμανδάνειο»

12:19LIFESTYLE

Donatella Versace: Πώς ήταν και πώς έγινε - Σοκάρουν οι φωτογραφίες μετά τις νέες πλαστικές επεμβάσεις της

00:25ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία για την έκδοσή τους - Πόσο κοστίζουν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ