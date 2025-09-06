Πόλο: Εθνική νεανίδων για χρυσό – Πέρασε στον τελικό η Ελλάδα!

Η Εθνική Νεανίδων Κ18 επικράτησε 18-10 της Ιταλίας στον ημιτελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και θα διεκδικήσει την κορυφή απέναντι στην Ισπανία.

Πόλο: Εθνική νεανίδων για χρυσό – Πέρασε στον τελικό η Ελλάδα!
Το ελληνικό πόλο σαρώνει! Σε κάθε ηλικιακό κλιμάκιο, σε άνδρες και γυναίκες, η χώρα μας τα πηγαίνει εκπληκτικά. Αυτή τη φορά είναι σειρά της Εθνικής Νεανίδων. Η ομάδα Κ18 της Ελλάδας που μετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Μάλτας, επικράτησε στον ημιτελικό της Ιταλίας με 18-10 και εξασφάλισε το μετάλλιο, μαζί με την ευκαιρία για την κορυφή!

Ο μεγάλος τελικός θα βρει απέναντι στην Ελλάδα την Ισπανία, με το ματς να διεξάγεται την Κυριακή (7/9) στις 21:30. Η χώρα της Ιβηρικής νίκησε στο δικό της ημιτελικό την Ουγγαρία με 18-14.

Πρώτη σκόρερ για τη χώρα μας ήταν η Νεφέλη Άννα Κρασσά η οποία σημείωσε έξι γκολ, ένα εκ των οποίων από το κέντρο της πισίνας και ακολούθησαν οι Ανδρονίκη Καραγιάννη και Ραφαέλα Σαλταμανίκα με τέσσερα.

ΕΛΛΑΔΑ - ΙΤΑΛΙΑ 18-10

Οκτάλεπτα: 6-4, 4-2, 5-3, 3-1

ΕΛΛΑΔΑ (Γιώργος Ντόσκας): Σάλεχ, Καραγιάννη 4, Κουνδουράκη, Μπίκου, Δρακωτού 3, Ελμισιάν 1, Κλαψιανού, Κρασσά 6, Σταυρίδου, Μπιτσάκου, Ντούλη, Σαλταμανίκα 4, Κυριακοπούλου, Δασκαλάκη.

Για την Ιταλία σκόραραν: Μινούτο 3, Μπόβο 2, Μπιάνκι 1, Μπατσέλε 1, Μανινέτι 1, Μαγκάλιο 1, Μπιάνκο 1.

