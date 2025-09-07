Τελικός US Open: Καθυστέρηση στην έναρξη λόγω της παρουσίας Τραμπ - Με ελικόπτερο στο γήπεδο

Γιάνικ Σίνερ και Κάρλος Αλκαράθ κοντράρονται στον τελικό του US Open υπό το βλέμμα του Ντόναλντ Τραμπ.

O πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ αναχωρεί από τον Λευκό Οίκο με προορισμό τον τελικό του US Open

EPA/SAMUEL CORUM / POOL
Μισή ώρα αργότερα θα ξεκινήσει ο τελικός του US Open ανάμεσα στον Γιάνικ Σίνερ και τον Κάρλος Αλκαράθ.

Λόγω των αυξημένων μέτρων ασφαλείας ενόψει της παρουσίας του Ντόναλντ Τραμπ στο Arthur Ashe Stadium, υπάρχει καθυστέρηση στην είσοδο των θεατών στο γήπεδο.

Για τον λόγο αυτό, ανακοινώθηκε πως ο αγώνας θα αρχίσει στις 21:30 και όχι στις 21:00, όπως αρχικά είχε οριστεί.

Eξαιτίας της βροχής στη Νέα Υόρκη, το ματς θα διεξαχθεί κάτω από κλειστή οροφή, κάτι που ενδεχομένως να ευνοεί τον 24χρονο Ιταλό.

Μάλιστα, ο Ντόναλντ Τραμπ αναχώρησε από τον Λευκό Οίκο για τον τελικό του US Open με το προεδρικό ελικόπτερο.

