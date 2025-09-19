Στήριξη Φουρλάνι σε Τεντόγκου: «Γίγαντας αλλά κανείς δεν είναι ρομπότ»

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής του μήκους αναφέρθηκε στον Μίλτο Τεντόγλου, λίγες μέρες μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Τόκιο.

Στήριξη Φουρλάνι σε Τεντόγκου: «Γίγαντας αλλά κανείς δεν είναι ρομπότ»
Ο Ματία Φουρλάνι έγινε ο νεότερος παγκόσμιος πρωταθλητής του μήκους στην ιστορία. Μόλις στα 20 του χρόνια, ο νεαρός κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο σε έναν αγώνα που είχε βασικό του αντίπαλο τον Τζαμαϊκανό Γκέιλ.

Αιτία ήταν το πρόβλημα που αντιμετώπισε ο Μίλτος Τεντόγλου και δεν του επέτρεψε να είναι ανταγωνιστικός. Όμως, ο Ιταλός έδειξε απόλυτο σεβασμό και στήριξη στον μεγάλο Έλληνα αθλητή.

Στη συνέντευξη που παραχώρησε στην «Gazzetta dello Sport», τόνισε πως «χρόνια θυσίας απέδωσαν καρπούς, τα οφείλω όλα στη μαμά μου», η οποία είναι και προπονήτριά του. Παράλληλα, μίλησε για την ανάγκη του να ξεκουραστεί.

Όταν ήρθε η ώρα να αναφερθεί στον ανταγωνισμό που είχε, δεν παρέλειψε να μιλήσει για τον Τεντόγλου. Τον οποίο και χαρακτήρισε «γίγαντα», λέγοντας:

«Νίκησα τον Γκέιλ, ο οποίος κέρδισε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2019 στη Ντόχα με 8.69. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Όπως με τον Τεντόγλου. Είναι γίγαντας, αλλά κανείς δεν είναι ρομπότ».

