Λευτέρης Πετρούνιας: Οριστικά στον τελικό των κρίκων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης είχε λάβει 14.366 βαθμούς για το πρόγραμμά του, που έγινε την Κυριακή (19/10) και περίμενε την ολοκλήρωση των προκριματικών της Δευτέρας (20/10). Έτσι, μετά το τέλος των υπόλοιπων προσπαθειών, ο Λευτέρης Πετρούνιας πήρε και τυπικά την πρόκρισή του στον τελικό, έχοντας την πέμπτη καλύτερη βαθμολογία.

Ο 34χρονος πρωταθλητής θα διεκδικήσει το πέμπτο του μετάλλιο στη διοργάνωση, έπειτα από τα τρία χρυσά (2015, 2017, 2018) και το ένα αργυρό (2023), στην έβδομη παρουσία του σε τελικό. Την καλύτερη βαθμολογία των προκριματικών σημείωσε ο Λιου Γιανγκ από την Κίνα, με τον παγκόσμιο πρωταθλητή του 2021 να συγκεντρώνει 14.766 βαθμούς.

Ακόμα, το «παρών» στον τελικό θα δώσουν ο Ντόνελ Ουίτενμπεργκ από τις ΗΠΑ με 14.700 βαθμούς, ο Κινέζος Τσανγκ Μπόενγκ με 14.600 βαθμούς, ο Αντέμ Ασίλ από την Τουρκία με 14.466 βαθμούς, ο Χάρι Χέπγουορθ από τη Μεγάλη Βρετανία με 14.366 βαθμούς, ο Βέλγος Γκλεν Κουίλ με 14.333 βαθμούς και Κάιο Σόουζα από την Βραζιλία με 14.333 βαθμούς.

