Λευτέρης Πετρούνιας: «Παράσταση» για τελικό στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα - Δείτε βίντεο

Ο Λευτέρης Πετρούνιας έδωσε μια ακόμα παράσταση στους κρίκους, στον προκριματικό του Παγκοσμίου Πρωταθήματος της Τζακάρτα και περιμένει να μάθει τη θέση του ενόψει του τελικού της Τετάρτης (22/10)

Ο Λευτέρης Πετρούνιας ετοιμνάζεται να γράψει Ιστορία και να διεκδικήσει ένα ακόμα μετάλλιο σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα!

Στην 9η συμμετοχή του στον θεσμό, 16 χρόνια μετά την πρεμιέρα του το 2009, ο 34χρονος Έλληνας «άρχοντας των κρίκων» έδειξε ότι βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση και μπορεί να διεκδικήσει ένα ακόμα παγκόσμιο μετάλλιο, καθώς δύσκολα θα χάσει το εισιτήριο για τον τελικό.

Ο Λευτέρης Πετρούνιας βαθμολογήθηκε με 8.666 για την εκτέλεση του προγράμματός του με δυσκολία 5.700 και συγκέντρωσε 14.366β στο σύνολο.

Το πρόγραμμά του κύλησε πολύ καλά αλλά είχε μία ατυχία με ένα έξτρα βήμα στην έξοδο που του στοίχισε μερικούς βαθμούς. Πλέον θα πρέπει να περιμένει την ολοκλήρωση του προκριματικού γύρου για να δει εάν θα έχει μία θέση στους οκτώ καλύτερους που θα ανανεώσουν το ραντεβού τους για τον τελικό της Τετάρτης (22/10).

Δείτε το πρόγραμμα του Πετρούνια:

Θυμίζουμε ότι ο προκριματικός διεξάγεται σε υποομάδες με γκρουπ χωρών και η Ελλάδα αγωνίστηκε στην πρώτη από τις οκτώ υποομάδες (subdivision) συνολικά. Οι έξι πρώτες υποομάδες θα δώσουν τη μάχη τους την Κυριακή (19/10) οπότε μετά το τέλος της ημέρας θα υπάρχει μία καλύτερη εκτίμηση για την θέση του Πετρούνια, ενώ οι δύο τελευταίες υποομάδες έχουν προγραμματιστεί για το πρωί της Δευτέρας (20/10).

Ο Στέφανος Τσολακίδης έδωσε τη δική του μάχη στο δίζυγο ως σπεσιαλίστας, συνεχίζοντας την οικογενειακή παράδοση του πατέρα του, Βασίλη Τσολακίδη, δευτεραθλητή κόσμου στο όργανο το 2011 και νυν πρόεδρο της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας. Ο Τσολακίδης στην Τζακάρτα βαθμολογήθηκε με το χαμηλό σκορ των 11.166β σε πρόγραμμα δυσκολίας 4.900 (εκτέλεση 6.266) καθώς είχε άσχημη πτώση στην έξοδο και βρίσκεται προσωρινά στην 11η θέση του οργάνου.

