LIVE ο τελικός του Λευτέρη Πετρούνια - Έμεινε εκτός βάθρου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα
Παρακολουθήστε και σχολιάστε τον τελικό του Λευτέρη Πετρούνια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Τζακάρτα.
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ο Λευτέρης Πετρούνιας αγωνίζεται για έβδομη φορά στην καριέρα του σε τελικό κρίκων σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, με την φετινή του συμμετοχή στη Τζακάρτα.
Στον προκριματικό της Κυριακής (19/10), δεν είχε καλή έξοδο, έκανε ένα βήμα παραπάνω και συγκέντρωσε 14.366 βαθμούς, εξασφαλίζοντας την πρόκριση με την πέμπτη επίδοση.
Ο Πετρούνιας διεκδικεί το πέμπτο του μετάλλιο, μετά τα τρία χρυσά (2015, 2017, 2018) και το ένα αργυρό (2023).
Ο «άρχοντας των κρίκων» θα αγωνιστεί πέμπτος κατά σειρά, γνωρίζοντας ακριβώς τις βαθμολογίες που θα χρειαστεί να λάβει για να πάρει την καλύτερη δυνατή θέση.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:41 ∙ ΑΘΛΗΤΙΚΑ