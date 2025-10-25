Τένις: Κατέκτησε το Junior Masters στο Μόντε Κάρλο ο Ραφαήλ Παγώνης

Ο Ραφαήλ Παγώνης είναι η μεγάλη ελπίδα του ελληνικού τένις για σπουδαίες διακρίσεις. Ο 13χρονος συνεχίζει να… σαρώνει τα πάντα στο διάβα του. Αυτή τη φορά κατέκτησε το Junior Masters του Μόντε Κάρλο.

Το σπουδαίο ταλέντο της χώρας μας και Νο.1 στην ευρωπαϊκή κατάταξη, επικράτησε του Σλοβάκου, Μαξ Λόριντσικ. Έχασε το πρώτο σετ 4-6, για να «απαντήσει» με ανατροπή κερδίζοντας τα δύο επόμενα με 6-4 και 6-3. Μετά από 1 ώρα και 55 λεπτά στο Monte Carlo Country Club.

Ετσι ολοκλήρωσε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την τελευταία του χρονιά στο Tennis Europe Tour U14. Αυτός ήταν ο 8ος τίτλος του Παγώνη τη φετινή σεζόν, ολοκληρώνοντας μια εκπληκτική χρονιά, στην οποία κατέκτησε τα πάντα στην Ευρώπη και έκλεισε ως Νο 1 στο Tennis Europe Junior Ranking.