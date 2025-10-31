Hellenic Championship: Η κλήρωση του σπουδαίου τουρνουά της Αθήνας

Στο δεύτερο γύρο ο Νόβακ Τζόκοβιτς, με τον Μπόρζες ο Σακελλαρίδης – Η κλήρωση του τουρνουά ΑΤP250.

Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του Hellenic Championship ATP250, το οποίο θα διεξαχθεί στο Telekom Center Athens από τις 2 έως τις 8 Νοεμβρίου. Με τουρνουά ATP να επιστρέφει στην Ελλάδα μετά από 30 χρόνια.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς θα ξεκινήσει από τον 2ο γύρο, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει είτε τον Αλεχάνδρο Ταβίλο, είτε με τον Άνταμ Γουόλτον. Ο Στέφανος Σακελλαρίδης θα αντιμετωπίσει στον 1ο γύρο (φάση 32) τον Πορτογάλο Νούνο Μπόρζες.

Στα προημιτελικά ο Σέρβος πρωταθλητής αναμένεται να βρει έναν εκ των Λάσλο Τζέρε και Νούνο Μπόρζες, εάν αυτός καταφέρει να αποκλείσει τον Στέφανο Σακελλαρίδη, ενώ στα ημιτελικά ο Νο1 του ταμπλό μπορεί να συναντήσει τον Φαμπιάν Μαροζάν.

Στο κάτω μέρος του ταμπλό ο Λορέντσο Μουζέτι -ο οποίος ζήτησε και πήρε wild card για το τουρνουά της Αθήνας- πέρασε κι αυτός bye από τον 1ο γύρο. Θα κάνει πρεμιέρα είτε με τον Σταν Βαβρίνκα, είτε με τον Μποόυτικ φαν ντε Σάντσχουλπ.

Αν ο Ιταλός περάσει θα αγωνιστεί στα προημιτελικά με τον Αλεξάντρ Μουλέ, ενώ στα ημιτελικά η λογική λέει να αντιμετωπίσει τον Αλεξέι Πόπιριν.

Ο Παύλος Τσιτσιπάς θα ξεκινήσει από τον 1ο προκριματικό γύρο και θα αγωνιστεί το Σάββατο 1 Νοεμβρίου (περίπου 12:20) στο κεντρικό court, απέναντι στον Σιντάρο Μοσιζούκι.

Ο νικητής του αγώνα θα παίξει στον 2ο και τελευταίο γύρο των προκριματικών, ενάντια στο νικητή του ζευγαριού, Μακένζι ΜακΝτόναλντ–Μάρκο Τρουνγκελίτι.

