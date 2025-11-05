Νόβακ Τζόκοβιτς: «Ελλάδα σε αγαπώ»

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς νίκησε για πρώτη φορά στην καριέρα του τον Αλεχάντρο Ταμπίλο και προκρίθηκε στα προημιτελικα του Hellenic Championship ATP 250.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο «Νόλε» αναφέρθηκε στην μοναδική εμπειρία που είχε αγωνιζόμενος στο Telekom Center Athens και στην υποστήριξη που έλαβε από το ελληνικό κοινό.

Μάλιστα, μίλησε στη γλώσσα μας για να γνωρίσει την αποθέωση από τους φιλάθλους που είχαν γεμίσει το γήπεδο του Παναθηναϊκού.

Ο Τζόκοβιτς είναι ενθουσιασμένος με την φιλοξενία που έχει στην Ελλάδα και τις συνθήκες που έχει συναντήσει και το έδειξε για μια ακόμα φορά με το ποστ που έκανε την Τετάρτη (5/11) στα social media.

Ο θρύλος του παγκόσμιου τένις ανέβασε φωτογραφίες από τον αγώνα του στο Telekom Center Athens κι έγραψε στα ελληνικά: «Ελλάδα σ' αγαπώ».

Δείτε το ποστ: