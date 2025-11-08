Hellenic Championship ATP 250: Ο Τζόκοβιτς πήρε τον 101ο τίτλο του στο… δεύτερο σπίτι του!

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς νίκησε με ανατροπή, 2-1 σετ (4-6, 6-3, 7-5) τον Λορέντζο Μουζέτι και κατέκτησε τον τίτλο στο Hellenic Championship ATP 250 της Αθήνας, η οποία πλέον είναι το… δεύτερο σπίτι του.

Νόβακ Τζόκοβιτς
Ο «Νόλε» έχει εγκατασταθεί τους τελευταίους μήνες μόνιμα στην Ελλάδα και ήδη ξεκίνησε να μετράει τίτλους!

Σε ένα γεμάτο Telekom Center Athens, όπου έγινε ρεκόρ προσέλευσης σε «250άρι» της ATP, ο Τζόκοβιτς έκαμψε την αντίσταση του Μουζέτι σε έναν επικό τελικό που κράτησε 3 ώρες και θύμισε τουρνουά... Masters!

Ο Σέρβος έβγαλε ορισμένους απίθανους πόντους για να μπορέσει να κάνει την ανατροπή, πανηγυρίζοντας έτσι τον 101ο τίτλο καριέρας του σε 144 τελικούς στο ATP Tour, εν μέσω αποθέωσης!

Από την άλλη, ο Ιταλός έδωσε τον καλύτερο εαυτό, αλλά δεν μπόρεσε να κατακτήσει τον τίτλο κι ως εκ τούτου έχασε τη μεγάλη ευκαιρία που είχε για να βρεθεί για πρώτη φορά στην καριέρα του στα ATP Finals, με τον Φέλιξ Οζέρ – Αλιασίμ να «σφραγίζει» το τελευταίο εισιτήριο για το Τορίνο.

Η εξέλιξη του τελικού, Τζόκοβιτς - Μουζέτι

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τον Μουζέτι να κάνει break μόλις στο τρίτο game και κρατώντας το σερβίς του στη συνέχεια προηγήθηκε με 3-1. Στη συνέχεια ο Τζόκοβιτς χρειάστηκε να «σβήσει» break point, για να μην βρεθεί τρία games πίσω, ενώ στο 10ο game «έσβησε» set point. Ο Μουζέτι, όμως, έδειξε σταθερότητα κι έχοντας 73% στους κερδισμένους πόντους από δεύτερο σερβίς κατάφερε να «κλείσει» το σετ με 6-4.

Το δεύτερο σετ ξεκίνησε με τρία love service games, με αμφότερους τους τενίστες να κρατούν το σερβίς τους, μέχρι το όγδοο game. Σε εκείνο το σημείο ο «Νόλε» είχε break point, το οποίο δεν άφησε να πάει χαμένο, κερδίζοντας το game, με έναν εντυπωσιακό πόντο που ήρθε έπειτα από ένα απίθανο ράλι! O Μουζέτι είχε break point στο σερβίς του Σέρβου «σταρ», ο οποίος, όμως, με δύο άσους κέρδισε τρεις σερί πόντους και έκλεισε το σετ με 6-3.

Ο Τζόκοβιτς, ο οποίος είχε 13/14 κερδισμένους πόντους από πρώτο σερβίς στο δεύτερο σετ, είχε, πλέον, αποκτήσει την αυτοπεποίθηση που ήθελε και με τον κόσμο να είναι ξεκάθαρα στο πλευρό του, έκανε break στο τρίτο game. Στη συνέχεια κράτησε το σερβίς του, για να βρεθεί μπροστά με 3-1. Στο έκτο game, ο Μουζέτι επέστρεψε από το 40-15 και μολονότι ο Τζόκοβιτς «έσβησε» break point, ισοφάρισε σε 3-3, καθώς κατάφερε να κάνει break, έπειτα από ένα game που κράτησε σχεδόν δέκα λεπτά!

Στο επόμενο game, ο Ιταλός «έσβησε» δύο break points, αλλά το τρίτο ήταν και το… φαρμακερό, καθώς υπέπεσε σε double fault, με τον Τζόκοβιτς να κάνει το 4-3. Ο «Νόλε» κράτησε το σερβίς του για το 5-3 και να σερβίρει για το ματς, αλλά ο Μουζέτι είχε τις απαντήσεις και με break στο 10ο game ισοφάρισε σε 5-5 σε μια επική μάχη!

Στο επόμενο game, ο Ιταλός «έσβησε» τρία break points κι ο Τζόκοβιτς ακόμα ένα, με τον Σέρβο να κάνει τελικά το break για το 6-5! Ο «Νόλε» σέρβιρε για το ματς για δεύτερη φορά

