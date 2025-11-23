Formula 1: Οριστικό! Αποκλείστηκαν Νόρις και Πιάστρι, «φωτιά» στη μάχη του τίτλου

Δραματικό αναμένεται να είναι το φινάλε της χρονιάς στη Formula 1.

Ο θριαμβευτής του Grand Prix του Λας Βέγκας, Μαξ Φερστάπεν, μπήκε για τα καλά στη διεκδίκηση του τίτλου, καθώς οι αγωνοδίκες αποφάσισαν να αποκλείσουν τις δύο McLaren. Ο δεύτερος, Λάντο Νόρις κι ο τέταρτος Όσκαρ Πιάστρι δεν θα πάρουν τους 18 και 12 βαθμούς, αντίστοιχα, καθώς κρίθηκε ότι υπέπεσαν σε τεχνική παράβαση.

Ο τεχνικός έφορος της FIA, Τζο Μπάουερ, στην έκθεση προς τους αγωνοδίκες ανέφερε ότι «το μετρημένο πάχος [των ξύλινων τμημάτων του δαπέδου] ήταν μικρότερο από 9 χιλιοστά και στα δύο αυτοκίνητα, που είναι το ελάχιστο πάχος που απαιτείται από το Άρθρο 3.5.9 των Τεχνικών Κανονισμών». Οι αγωνοδίκες κάλεσαν τη McLaren σε ακροαματική διαδικασία κι εν τέλει αποφάσισαν τον αποκλεισμό των δύο πρωτοπόρων της γενικής κατάταξης.

Μετά από τη συγκεκριμένη εξέλιξη, ο Μαξ Φερστάπεν πλησίασε στους 24 βαθμούς από τον πρωτοπόρο Λάντο Νόρις, ο οποίος έχει 390 βαθμούς. Ο Ολλανδός της Red Bull έχει 366, όσους κι ο Όσκαρ Πιάστρι. Να θυμίσουμε ότι απομένουν τα Grand Prix του Κατάρ και του Άμπου Ντάμπι ή διαφορετικά δύο αγώνες κι ένα Sprint.

BREAKING: Both McLaren cars of Lando Norris and Oscar Piastri have been disqualified from the Las Vegas Grand Prix



This is because the thickness of the rearmost skid of both cars was less than the required thickness#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/gOplpgDHl7 — Formula 1 (@F1) November 23, 2025

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΔΗΓΩΝ

Λάντο Νόρις – 390 Όσκαρ Πιάστρι – 366 Μαξ Φερστάπεν – 366 Τζορτζ Ράσελ – 294 Σαρλ Λεκλέρ – 226 Λιούις Χάμιλτον – 152 Κίμι Αντονέλι – 137 Άλεξ Άλμπον – 73 Ισάκ Χάτζαρ – 51 Νίκο Χούλκενμπεργκ – 49

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ

McLaren – 756 Mercedes – 431 Red Bull – 391 Ferrari – 378 Williams – 121 Racing Bulls – 90 Aston Martin – 73 Haas – 72 Sauber – 68 Alpine – 22

