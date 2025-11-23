Formula 1: Οριστικό! Αποκλείστηκαν Νόρις και Πιάστρι, «φωτιά» στη μάχη του τίτλου

Οι Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι αποκλείστηκαν από το Grand Prix του Λας Βέγκας κι η μάχη για την κατάκτηση του τίτλου «φούντωσε» και πάλι για τα καλά στη Formula 1.

Newsbomb

Formula 1: Οριστικό! Αποκλείστηκαν Νόρις και Πιάστρι, «φωτιά» στη μάχη του τίτλου
AP Photo/Darko Bandic
ΑΘΛΗΜΑΤΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Δραματικό αναμένεται να είναι το φινάλε της χρονιάς στη Formula 1.

Ο θριαμβευτής του Grand Prix του Λας Βέγκας, Μαξ Φερστάπεν, μπήκε για τα καλά στη διεκδίκηση του τίτλου, καθώς οι αγωνοδίκες αποφάσισαν να αποκλείσουν τις δύο McLaren. Ο δεύτερος, Λάντο Νόρις κι ο τέταρτος Όσκαρ Πιάστρι δεν θα πάρουν τους 18 και 12 βαθμούς, αντίστοιχα, καθώς κρίθηκε ότι υπέπεσαν σε τεχνική παράβαση.

Ο τεχνικός έφορος της FIA, Τζο Μπάουερ, στην έκθεση προς τους αγωνοδίκες ανέφερε ότι «το μετρημένο πάχος [των ξύλινων τμημάτων του δαπέδου] ήταν μικρότερο από 9 χιλιοστά και στα δύο αυτοκίνητα, που είναι το ελάχιστο πάχος που απαιτείται από το Άρθρο 3.5.9 των Τεχνικών Κανονισμών». Οι αγωνοδίκες κάλεσαν τη McLaren σε ακροαματική διαδικασία κι εν τέλει αποφάσισαν τον αποκλεισμό των δύο πρωτοπόρων της γενικής κατάταξης.

Μετά από τη συγκεκριμένη εξέλιξη, ο Μαξ Φερστάπεν πλησίασε στους 24 βαθμούς από τον πρωτοπόρο Λάντο Νόρις, ο οποίος έχει 390 βαθμούς. Ο Ολλανδός της Red Bull έχει 366, όσους κι ο Όσκαρ Πιάστρι. Να θυμίσουμε ότι απομένουν τα Grand Prix του Κατάρ και του Άμπου Ντάμπι ή διαφορετικά δύο αγώνες κι ένα Sprint.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΔΗΓΩΝ

  1. Λάντο Νόρις – 390
  2. Όσκαρ Πιάστρι – 366
  3. Μαξ Φερστάπεν – 366
  4. Τζορτζ Ράσελ – 294
  5. Σαρλ Λεκλέρ – 226
  6. Λιούις Χάμιλτον – 152
  7. Κίμι Αντονέλι – 137
  8. Άλεξ Άλμπον – 73
  9. Ισάκ Χάτζαρ – 51
  10. Νίκο Χούλκενμπεργκ – 49

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ

  1. McLaren – 756
  2. Mercedes – 431
  3. Red Bull – 391
  4. Ferrari – 378
  5. Williams – 121
  6. Racing Bulls – 90
  7. Aston Martin – 73
  8. Haas – 72
  9. Sauber – 68
  10. Alpine – 22

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:13ΚΟΣΜΟΣ

Η ανάρτηση του Ζελένσκι πριν από τις συνομιλίες στη Γενεύη: «Συνεχίστηκαν οι Ρωσικές επιθέσεις σε κτίρια κατοικιών - Νεκρά έξι παιδιά»

12:58ΚΟΣΜΟΣ

Ξύπνησε από κώμα και υπέδειξε τον δολοφόνο του - Η ανατριχιαστική αποκάλυψη πριν πεθάνει

12:57LIFESTYLE

Μαίρη Χατζηπαύλου: Η Σταρ Ελλάς απαντάει στην Κατερίνα Καινούργιου – «Να υπάρχει περισσότερη γυναικεία αλληλεγγύη»

12:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Πότε θα γίνει η πληρωμή - Τα κριτήρια και τα δικαιολογητικά

12:43ΚΟΣΜΟΣ

Παγκόσμιος συναγερμός: Και δεύτερος νεκρός από Η5Ν5 - Τα συμπτώματα

12:40ΕΛΛΑΔΑ

Σε κρίσιμη κατάσταση το ζευγάρι που δηλητηριάστηκε από μανιτάρια στην Έδεσσα

12:36LIFESTYLE

Νικολόπουλος: «Ο Καζαντζίδης ήταν πολύ δύσκολος άνθρωπος και καχύποπτος - Η ταινία 'Υπάρχω' ήταν μυθοπλασία»

12:35LIFESTYLE

«Χρυσό» αντίο: Εκδιώχθηκαν από το BBC για τη μονταρισμένη ομιλία Τραμπ, αλλά φεύγουν με 6 παχυλούς μισθούς

12:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ενδείξεις για σοβαρή πανελλήνια κακοκαιρία 72 ωρών - Η ανάρτηση Τσατραφύλλια

12:27WHAT THE FACT

Ούτε 19 ούτε 21 βαθμούς Κελσίου: Η ιδανική θερμοκρασία για το καλοριφέρ στο σπίτι σας

12:20ΚΟΣΜΟΣ

Ωκεανοί... SOS: Η Μεσόγειος ένα από τα κύρια hotspot του κόσμου - Η τριπλή πλανητική κρίση

12:17ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Νεκρός εντοπίστηκε Γερμανός μέσα στο σπίτι του

12:14ΚΟΣΜΟΣ

Χρυσό ρολόι τσέπης από το ναυάγιο του Τιτανικού πουλήθηκε 1,78 εκατ. λίρες

12:06ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Οι ΗΠΑ έτοιμες για νέα φάση επιχειρήσεων στη Βενεζουέλα - Σχέδιο ανατροπής Μαδούρο

12:04ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Καταδίωξη μεθυσμένου οδηγού - Δεν σταμάτησε για έλεγχο και μπήκε ανάποδα σε μονόδρομο

11:58ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Formula 1: Οριστικό! Αποκλείστηκαν Νόρις και Πιάστρι, «φωτιά» στη μάχη του τίτλου

11:56ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Μετρούν τις πληγές τους σε Ήπειρο και Κέρκυρα - Χωρίς νερό και ρεύμα χωριά στη Δυτική Ελλάδα - Κλειστά τα σχολεία τη Δευτέρα στην Κέρκυρα

11:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Tavros Project»: Αυτή είναι η πολυκατοικία όπου οι κάτοικοι δεν πληρώνουν λογαριασμούς - Βραβεύθηκε από την ΕΕ, πρότυπο για όλη την Αθήνα

11:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 πληρωμή: Ποιοι θα πάρουν το βοήθημα - Οι δικαιούχοι

11:37ΜΠΑΣΚΕΤ

Πένθος στο NBA: Πέθανε ο Ρόντνεϊ Ρότζερς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:58ΚΟΣΜΟΣ

Ξύπνησε από κώμα και υπέδειξε τον δολοφόνο του - Η ανατριχιαστική αποκάλυψη πριν πεθάνει

09:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι «βλέπουν» οι Ιταλοί για τα Χριστούγεννα στην Ελλάδα - Πρόβλεψη του ECMWF

12:36LIFESTYLE

Νικολόπουλος: «Ο Καζαντζίδης ήταν πολύ δύσκολος άνθρωπος και καχύποπτος - Η ταινία 'Υπάρχω' ήταν μυθοπλασία»

11:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Tavros Project»: Αυτή είναι η πολυκατοικία όπου οι κάτοικοι δεν πληρώνουν λογαριασμούς - Βραβεύθηκε από την ΕΕ, πρότυπο για όλη την Αθήνα

12:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ενδείξεις για σοβαρή πανελλήνια κακοκαιρία 72 ωρών - Η ανάρτηση Τσατραφύλλια

09:29ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαίο ρωμαϊκό φέρετρο «ανοίγει» για πρώτη φορά μετά από 1.700 χρόνια

08:20LIFESTYLE

Ειρήνη Σκλήβα: 29 χρόνια μετά τον τίτλο της «Μις Κόσμος» - Η ζωή της και οι σπάνιες φωτογραφίες

11:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 πληρωμή: Ποιοι θα πάρουν το βοήθημα - Οι δικαιούχοι

11:09WHAT THE FACT

Αυτός ο άνδρας άφησε μια κάμερα σε μια σπηλιά για 10 χρόνια – Ποτέ δεν περίμενε τι θα καταγράψει

10:53ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» νέα πανελλαδική κακοκαιρία από το ECMWF - Πότε ξεκινά

12:57LIFESTYLE

Μαίρη Χατζηπαύλου: Η Σταρ Ελλάς απαντάει στην Κατερίνα Καινούργιου – «Να υπάρχει περισσότερη γυναικεία αλληλεγγύη»

11:20ΕΛΛΑΔΑ

Ήπειρος: Εικόνες Βιβλικής καταστροφής - Κατολισθήσεις και αποκλεισμένα χωριά

09:58ΕΛΛΑΔΑ

Η ελληνική εισβολή στη Βουλγαρία το 1925 (Το επεισόδιο του Πετριτσίου)

11:08ΕΛΛΑΔΑ

Από το Σύνταγμα έως τη Γλυφάδα: Εγκαινιάστηκε η μεγαλύτερη κρεμαστή γέφυρα στον κόσμο

10:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Από αύριο τα 250 ευρώ στους συνταξιούχους»

09:01ΚΟΣΜΟΣ

Απόκοσμες εικόνες: Το αεροδρόμιο της Λευκωσίας παγωμένο λείψανο στον χρόνο - Αεροπλάνα σαπίζουν για 50 χρόνια

07:53ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Τα άγνωστα παιδικά χρόνια του Ιησού: Όσα αποκαλύπτει το απαγορευμένο Ευαγγέλιο του Θωμά

12:43ΚΟΣΜΟΣ

Παγκόσμιος συναγερμός: Και δεύτερος νεκρός από Η5Ν5 - Τα συμπτώματα

11:25ΚΟΣΜΟΣ

Τραγικός θάνατος 64χρονης: Της επιτέθηκε ελάφι που φρόντιζε επί χρόνια

10:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη γνωστός τράπερ για κατοχή κάνναβης - Πήγαινε σε σχολικό πάρτι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ