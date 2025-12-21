ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 26-25: Με… buzzer beater του Αραμπατζή πέρασε στο Final Four του Κυπέλλου

Οι «κιτρινόμαυροι» θα έχουν την ευκαιρία να υπερασπιστούν τον τίτλο που κατέκτησαν την περασμένη σεζόν.

Η «Ένωσης» θα αντιμετωπίσει στον ημιτελικό τον Ιωνικό Νέας Φιλαδέλφειας με έπαθλο μια θέση στον μεγάλο τελικό.

Όσον αφορά στο ντέρμπι «Δικεφάλων», η εξέλιξη του ήταν συγκλονιστική και κρίθηκε με γκολ του αρχηγού της ΑΕΚ, Βαγγέλη Αραμπατζή, στο 59’50’’.

Οι φιλοξενούμενοι, παρότι έχασαν από το πρώτο ημίχρονο τον Εσάμ, που αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα, κατάφεραν να πάρουν ένα μικρό προβάδισμα στο δεύτερο μέρος και να προηγηθούν 24-21, περίπου δέκα λεπτά πριν τη λήξη.

Σε εκείνο το σημείο οι διαιτητές χρέωσαν διπλή αποβολή στον «Δικέφαλο του Βορρά», που υποχρεώθηκε να παίξει για τέσσερα λεπτά με παίκτη λιγότερο. Η ΑΕΚ εκμεταλλεύθηκε το πλεονέκτημα, ισοφάρισε σε 24-24 και στο φινάλε πήρε τη νίκη με το γκολ του Αραμπατζή.

Final Four (30 Ιανουαρίου- 2 Φεβρουαρίου 2026)

Ημιτελικοί

ΧΑΝΘ ή Κιλκίς - Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή ΑΕΚ - Ιωνικός Ν.Φ.

Τελικός

Νικητής 1 - Νικητής 2

Διαβάστε επίσης