Βραβεία ΠΣΑΤ: Κορυφαίος ο Εμμανουήλ Καραλής - Οι πρώτοι σ’ όλες τις κατηγορίες

Με τον καλύτερο τρόπο έκλεισε τη φετινή χρονιά ο Έλληνας πρωταθλητής

Η διάκριση αυτή ήρθε ως φυσική συνέπεια μιας εντυπωσιακής χρονιάς για τον Έλληνα πρωταθλητή του άλματος επί κοντώ, γεμάτης επιτυχίες, ρεκόρ και μετάλλια.

Το 2025 αποτέλεσε χρονιά-ορόσημο για τον Καραλή, καθώς σημείωσε πολλαπλές υπερβάσεις πάνω από τα 6 μέτρα, κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού στίβου, επιβεβαιώνοντας πως ανήκει πλέον στην ελίτ του παγκόσμιου άλματος επί κοντώ.

Κατά τη διάρκεια της βράβευσής του από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αθλητικού Τύπου, ο ίδιος εμφανίστηκε ιδιαίτερα συγκινημένος, δηλώνοντας: «Ευχαριστώ πολύ τον ΠΣΑΤ, πριν από 10 χρόνια αναδείχθηκα κορυφαίος ανερχόμενος αθλητής. Πίσω μου υπάρχει μια ολόκληρη ομάδα που δουλεύει για εμένα. Θέλω να βελτιώνομαι, υπάρχει πίστη, οι άνθρωποί μου πιστεύουν σε εμένα, το σημαντικό είναι να απολαμβάνω την κάθε στιγμή».

Στο πλευρό του βρέθηκε και ο πατέρας του, αλλά και ένας εκ των προπονητών του, Χάρης Καραλής, ο οποίος δεν έκρυψε τη συγκίνησή του, τονίζοντας: «Τον ευχαριστώ που με επέλεξε να διαχειριστώ την αθλητική του σταδιοδρομία».

Στις υπόλοιπες κατηγορίες βραβεύτηκαν οι:

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Χάρης Παυλίδης, ο οποίος οδήγησε την Εθνική Υδατοσφαίρισης Γυναικών στην κατάκτηση του παγκοσμίου πρωταθλήματος (Θοδωρής Βλάχος και Βασίλης Σπανούλης οι άλλοι δύο υποψήφιοι)

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΘΛΗΤΡΙΑ: Ελευθερία Πλευρίτου, παγκόσμια πρωταθλήτρια με την Εθνική Υδατοσφαίρισης (η αδελφή της Βασιλική και η Μαρία Πρεβολαράκη στην τελική τριάδα)

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΟΜΑΔΑ: Εθνική Υδατοσφαίρισης Γυναικών, παγκόσμια πρωταθλήτρια 2025 (Εθνική Μπάσκετ Ανδρών, Εθνική Υδατοσφαίρισης Ανδρών)

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΑΘΛΗΤΗΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ: Νάσος Γκαβέλας, στίβος (Παύλος Λιότσος/ταεκβοντό, Αντώνης Τσαπατάκης/κολύμβηση)

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΘΛΗΤΡΙΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ: Δήμητρα Κοροκίδα/τακεβοντό (Ελένη Νέστορα/τάεκβοντο, Λήδα Μαρία Μανθοπούλου/στίβος)

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΟΜΑΔΑ ΑΘΛΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ: Εθνική Κωφών Μπάσκετ Ανδρών (Γρηγόρης Πολυχρονίδης και Δήμητρα Παπαδοπούλου μπότσια η άλλη υποψηφιότητα)

