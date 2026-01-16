Formula 1: Αυτό είναι το νέο μονοθέσιο της Red Bull για το 2026

Η ομάδα της Red Bull παρουσίασε το νέο της αυτοκίνητο της Formula 1 για την σεζόν του 2026 στο Ντιτρόιτ, έδρα του νέου συνεργάτη της Ford, μαζί με τον νέο Γάλλο οδηγό της, Ισάκ Χατζάρ και την αβεβαιότητα που περιβάλλει τις αλλαγές στους κανονισμούς.

Formula 1: Αυτό είναι το νέο μονοθέσιο της Red Bull για το 2026
Κάτω από τις θολωτές οροφές του πρώην Κεντρικού Σταθμού του Μίσιγκαν του Ντιτρόιτ, ενός αρχιτεκτονικού στολιδιού Beaux-Arts ηλικίας πλέον των 100 ετών, το ενδιαφέρον μετατοπίσθηκε από τα τρένα στα αγωνιστικά αυτοκίνητα και ιδιαίτερα σε αυτά των ομάδων Red Bull και Racing Bull. Τα νέα τους μοντέλα αποκαλύφθηκαν σε αρκετές εκατοντάδες καλεσμένους το βράδυ της Πέμπτης (15/1), λιγότερο από δύο μήνες πριν από την έναρξη της σεζόν στην Αυστραλία (7 Μαρτίου).

Επί σκηνής, η τελετή απέκτησε... γαλλικό χαρακτήρα, πρώτα με τον Λοράν Μεκίς, επικεφαλής της ομάδας της Red Bull από τον Ιούλιο του 2025, και στην συνέχεια με τον Ισάκ Χατζάρ, το νεαρό παιδί-θαύμα από το Παρίσι που προήχθη σε οδηγό Νο 2 για την ομάδα μετά από μια επιτυχημένη σεζόν μάθησης με την Racing Bull. Ο Χατζάρ, με εντυπωσιακή ψυχραιμία, μίλησε για το «προνόμιό» του που τώρα αγωνίζεται δίπλα στον Μαξ Φερστάπεν, τον Ολλανδό τετράκις παγκόσμιο πρωταθλητή και σταρ της μάρκας ενεργειακών ποτών, με τον οποίο κανένας «ομόσταυλος» του δεν έχει καταφέρει ακόμη να ακμάσει.

Ο 21χρονος Γάλλος έχει ένα μακροπρόθεσμο όραμα με την Red Bull, σκοπεύοντας να «κερδίσει την εμπιστοσύνη της ομάδας, να έχει καλές επιδόσεις και να επεκτείνει το συμβόλαιό του», εξήγησε στο AFP. Ο Χατζάρ προτιμά την πίστα και περιμένει με ανυπομονησία τους πρώτους γύρους του με το νέο του αυτοκίνητο: «Όλες οι αισθήσεις μου, όλοι οι αισθητήρες μου θα είναι σε υψηλή εγρήγορση», είπε, αναμένοντας την έναρξη της σεζόν.

Εκτός από μερικές αισθητικές αλλαγές, τα τελευταία αυτοκίνητα της Formula 1 αναμένεται κυρίως να πληρούν νέους τεχνικούς κανονισμούς που θα τα κάνουν μικρότερα και ελαφρύτερα. Ο κινητήρας, που είναι ήδη υβριδικός από το 2014, θα αλλάξει επίσης με αυξημένη συμβολή ηλεκτρικής ενέργειας και χρήση των λεγόμενων «100% βιώσιμων» καυσίμων. Η Red Bull, που μέχρι τώρα βασιζόταν στην Honda, το 2023 πήρε το ρίσκο να αναπτύξει τον δικό της κινητήρα για το 2026 σε συνεργασία με τον γίγαντα της αυτοκινητοβιομηχανίας Ford, που επιστρέφει έτσι στην F1, 22 χρόνια μετά την αποχώρησή της.

«Αντιμετωπίζουμε την μεγαλύτερη κανονιστική αλλαγή στην ιστορία της σύγχρονης Formula 1», εξήγησε στο AFP ο Μεκίς, ο οποίος διορίσθηκε επικεφαλής της ομάδας της Red Bull για να αντικαταστήσει τον επί μακρόν προκάτοχο του, Κρίστιαν Χόρνερ, τον περασμένο Ιούλιο.

Ανάμεσα σε influencers, μια μίνι συναυλία ραπ και μηχανικούς με ακουστικά εικονικής πραγματικότητας δεμένα στο κεφάλι τους, σε μια μοντέρνα και επιτηδευμένη ατμόσφαιρα, ο 48χρονος Γάλλος ενήργησε ως ένας επιδέξιος τελετάρχης, μετριάζοντας τις προσδοκίες γύρω από την ομάδα με έξι τίτλους κατασκευαστών.

«Νομίζω ότι θα ήταν απλώς αφελές εκ μέρους μας να πιστεύουμε ότι θα μπορούσαμε να κατασκευάσουμε τον κινητήρα μας από το μηδέν και να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί από την αρχή από ανθρώπους που το κάνουν εδώ και 95 χρόνια. Ο Μαξ (σ.σ. Φερστάπεν) είναι αναμφίβολα ένας από εκείνους που κατανοούν καλύτερα το μέγεθος της πρόκλησης».

Από την πλευρά του, ο «Ιπτάμενος Ολλανδός» επεσήμανε πως «θα χρειασθεί λίγος χρόνος για να το συνηθίσουμε (σ.σ. το αυτοκίνητο), θα πρέπει να καταλάβουμε πώς να αξιοποιήσουμε την καλύτερη απόδοση, να εξοικειωθούμε με αυτό. Τα πάμε πολύ καλά με τον Χατζάρ».

