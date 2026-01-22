Τραυματίστηκε παίζοντας ποδόσφαιρο ο Τσιτσιπάς - «Ό,τι πιο χαζό μου έχει συμβεί»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς παραδέχθηκε πως αγωνιζόταν τραυματίας στο Australian Open.  


Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποκλείστηκε στον δεύτερο γύρο του Australian Open, ωστόσο δήλωσε περήφανος για τη συμμετοχή του, καθώς όπως αποκάλυψε λίγες μέρες πριν από το τουρνουα, τραυματίστηκε παίζοντας ποδόσφαιρο!

«Ήταν καλή απόφαση να παίξω στον πρώτο γύρο, γιατί ήταν να μην παίξω. Ένας χαζός τραυματισμός συνέβη εδώ, παίζοντας ποδόσφαιρο τέσσερις μέρες πριν ξεκινήσει το τουρνουά. Όλοι στην ομάδα μου με πίεζαν να μην παίξω και είμαι περήφανος που βγήκα έξω και κέρδισα τον πρώτο μου αγώνα. Ήμουν πολύ αποφασισμένος να κάνω καλά τη δουλειά, αν και στα πρώτα γκέιμ δεν ήμουν βέβαιος ότι θα μπορούσα να τελειώσω το ματς.

Είχα έναν τραυματισμό στον ψόα (μυς στην οσφυϊκή χώρα) που είχα να πάθω από το 2016. Είναι από τους χειρότερους και πιο χαζούς τραυματισμούς που είχα πριν από τουρνουά, δεν μου έχει ξανασυμβεί. Είμαι, λοιπόν, περήφανος που βγήκα έξω και έπαιξα, θα μπορούσα να είχα φύγει χωρίς να παίξω. Δεν με ενόχλησε σήμερα, δεν μου πέρασε καθόλου από το μυαλό. Το θέμα ήταν στον πρώτο αγώνα, αν θα μπορούσα να τον τελειώσω. Ένιωθα καλύτερα μέρα με τη μέρα».

Στη συνέχεια εξήγησε πώς ακριβώς το έπαθε: «Έκανα κάποια γκελ με μπάλα ποδοσφαίρου και έσκισα τον ψόα σε ένα από τα γκελ, όταν έκανα τον κύκλο για να φέρω την μπάλα πίσω. Ήταν μια απότομη κίνηση και σοκαρίστηκα δεν μου έχει ξανασυμβεί. Νευρίασα με τον εαυτό μου, δεν μπορούσα να πιστέψω ότι κάτι τόσο αθώο μπορούσε να δημιουργήσει τόσο μεγάλο τραύμα και πόνο, διότι δυσκολευόμουν να περπατήσω για δύο μέρες. Στις προπονήσεις δεν έτρεχα, απέφευγα να τρέχω δεξιά και αριστερά. Ό,τι πιο χαζό μου έχει συμβεί πριν από τουρνουά. Μαθαίνω από αυτό ότι δεν ξαναπαίζω μπάλα πριν από τουρνουά».

Για τα άλλα προβλήματα που είχε σήμερα στα δύο πόδια o Τσιτσιπάς είπε: «Μου γύρισε ο μηνίσκος και πόνεσα πάρα πολύ. Μου έχει ξανασυμβεί και είναι πολύ άσχημο. Σε ό,τι αφορά το άλλο πόδι, αυτό που έχω λέγεται morton neuroma και το είχα πάθει και στο ATP Finals το 2019 όταν το πήρα. Αυτό φτιάχνει».



