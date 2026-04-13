Τένις: Κατρακύλα για τον Στέφανο Τσιτσιπά στην παγκόσμια κατάταξη – Σε ποια θέση βρίσκεται
Έχασε 19 θέσεις ο Έλληνας τενίστας με τον πρόωρο αποκλεισμό από το τουρνουά του Μόντε Κάρλο να τον «πληγώνει» σημαντικά – Η πρώτη δεκάδα της κατάταξης.
Τη Δευτέρα του Πάσχα η ATP ανακοίνωσε την Παγκόσμια κατάταξη στο τένις. Σε αυτή ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχει… κατρακυλήσει 19 ολόκληρες θέσεις. Ο αποκλεισμός του στο Μόντε Κάρλο απ’ τον Σερούντολο, τον έφερε σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση.
Πλέον ο Έλληνας τενίστας έχει υποχωρήσει στο Νο.67. Καθώς συγκέντρωσε 805 πόντους. Στην κορυφή της κατάταξης είναι ο Γιάνικ Σίνερ, μετά το θρίαμβό του επί του Κάρλος Αλκαράθ.
Η πρώτη δεκάδα αποτελείται από τους εξής:
1.Γιάνικ Σίνερ (Ιταλία)
2.Κάρλος Αλκαράθ (Ισπανία)
3.Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Γερμανία)
4.Νόβακ Τζόκοβιτς (Σερβία)
5.Φελίξ-Οζέ Αλιασίμ (Καναδάς)
6.Μπεν Σέλτον (ΗΠΑ)
7.Άλεξ ντε Μινόρ (Αυστραλία)
8.Τέιλορ Φριτς (ΗΠΑ)
9.Λορέντσο Μουζέτι (Ιταλία)
10.Ντανίιλ Μεντβέντεφ (Ρωσία)