Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ: Πρώτο σερβίς στους τελικούς της Volley League Ανδρών | Η ώρα και το κανάλι

Η ώρα των τελικών στη Volley League Ανδρών έφτασε σε μια ιστορική συνάντηση, καθώς Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ κοντράρονται για πρώτη φορά σε αυτή τη φάση του πρωταθλήματος.

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ
Το Game 1 είναι προγραμματισμένο για το βράδυ του Σαββάτου (18/07), εκεί όπου «τριφύλλι» και «Δικέφαλος του Βορρά» θα επιδιώξουν να κάνουν το πρώτο βήμα.

Ο Παναθηναϊκός έχει το πλεονέκτημα έδρας, με τον Πρωταθλητή να αναδεικνύεται στις τρεις νίκες. Οι «πράσινοι» στοχεύουν στην κατάκτηση του τέταρτου τίτλου τους από την ίδρυση της ΕΣΑΠ το 2006, ο οποίος θα είναι ο 18ος σε επίπεδο εθνικών πρωταθλημάτων και ο 22ος συνολικά στην ιστορία του συλλόγου. Για το «τριφύλλι» αυτή είναι η 14η παρουσία σε τελικούς playoffs από το 1990, ενώ για τρίτη διαδοχική σεζόν διεκδικούν το πρωτάθλημα. Η ομάδα του Παναθηναϊκού είχε στη διάθεσή της 16 ημέρες προετοιμασίας μετά την πρόκριση επί του Ολυμπιακού στους ημιτελικούς.

Ο Ιταλός πασαδόρος του Παναθηναϊκού, Λούκα Σπίριτο, τόνισε: «Φτάσαμε στην ώρα των τελικών και ο αντίπαλος μας θα είναι ο ΠΑΟΚ. Σίγουρα σεβόμαστε τον αντίπαλο μας όμως στο μυαλό μας είναι μόνο ο απαραίτητος αριθμός νικών που πρέπει να συμπληρώσουμε για να κατακτήσουμε τον τίτλο. Έχουμε το πλεονέκτημα έδρας και αυτό πρέπει να το εκμεταλλευτούμε μαζί με τον κόσμο μας από το πρώτο ματς».

Από την άλλη πλευρά, ο ΠΑΟΚ επιστρέφει σε σειρά τελικών για έβδομη φορά στην ιστορία του και διεκδικεί τον τέταρτο τίτλο του, τον πρώτο μετά το 2017, σε μια χρονιά που συμπίπτει με τον εορτασμό των 100 χρόνων του συλλόγου.

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Βαλάντης Μαμάης, δήλωσε: «Έφτασε η ώρα των τελικών. Περάσαμε ένα δύσκολο και απαιτητικό διάστημα στους ημιτελικούς, παιχνίδια τα οποία νομίζω ότι μας έκαναν ακόμα δυνατότερους, κυρίως στο πνευματικό κομμάτι. Κάναμε έναν εξαιρετικό πέμπτο ημιτελικό σε μία δύσκολη έδρα, παίρνοντας πιστεύω δίκαια την πρόκριση στους τελικούς. Τώρα έχουμε μπροστά μας έναν πρώτο τελικό, κόντρα σ' έναν δυνατό αντίπαλο όπως είναι ο Παναθηναϊκός, μία ομάδα η οποία έχει ένα πολύ δυνατό σερβίς και θα παίζει μπροστά στον κόσμο της. Εμείς θα πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι σε κάθε φάση, να κρατήσουμε την υποδοχή μας, και να τα δώσουμε όλα με στόχο τη νίκη, η οποία θα μας δώσει ένα μικρό προβάδισμα στην σειρά».

Σε 94 αναμετρήσεις πρωταθλήματος ο Παναθηναϊκός προηγείται με 57 νίκες έναντι 37 του ΠΑΟΚ. Τον πρώτο τελικό θα διευθύνουν οι Μυλωνάκης και Νικάκης, με challenge referee τον Μουλά Λ., ενώ επόπτες θα είναι οι Γεώργας και Ζαρμπίνης και γραμματεία η Καρατζογλίδου.

Η ώρα και το κανάλι του Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

Το Game 1 των τελικών της Volley League, Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ, είναι προγραμματισμένο για το βράδυ του Σαββάτου (18/4). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 20:30 και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

