US Open: Επική ανατροπή και πρόκριση στον δεύτερο γύρο για την Μαρία Σάκκαρη
Νίκη χαρακτήρα για την Μαρία Σάκκαρη.
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- Η Μαρία Σάκκαρη ανατράπηκε από το αρχικό 0-4 στο δεύτεροτ και κέρδισε 2-1 σετ την Ρόμπιν Μοντγκόμερι στον πρώτο γύρο του US Open.
- Η Σάκκαρη έχασε το πρώτο σετ 6-2 και βρέθηκε πίσω 0-4 στο δεύτερο σετ πριν σημειώσει πέντε συνεχόμενα games για να ισοφαρίσει.
- Στο τρίτο σετ, η Ελληνίδα τενίστρια επικράτησε με 6-2, δείχνοντας ψυχολογική ανωτερότητα.
- Στον δεύτερο γύρο του US Open, η Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει την Ουκρανή Γιούλια Σταροντούμπσεβα.
Μια «ανάσα» από έναν απρόσμενο αποκλεισμό βρέθηκε η Μαρία Σάκκαρη (Νο33) αλλά μόλις βρήκε τα «πατήματά» της, έκανε την ανατροπή και πέρασε στον δεύτερο γύρο του US Open νικώντας 2-1 σετ την Αμερικανίδα Ρόμπιν Μοντγκόμερι (Νο187 στον κόσμο) στη Νέα Υόρκη.
Η 22χρονη Μοντγκόμερι πήρε το πρώτο σετ 6-2 και προηγήθηκε στο δεύτερο με 4-0 φέρνοντας την Ελληνίδα πρωταθλήτρια με την πλάτη στον τοίχο. Όμως στο σημείο εκείνο η Σάκκαρη αντεπιτέθηκε, πήρε πέντε συνεχόμενα games, ισοφάρισε με 7-5 και πλέον όλα έγιναν πιο εύκολα.
Στο τρίτο σετ η ψυχολογία είχε αλλάξει πλέον στρατόπεδο και η Ελληνίδα επιβεβαιώνοντας την ανωτερότητά της επικράτησε εύκολα 6-2.
Πλέον στον Β΄ γύρο, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια θα αντιμετωπίσει την Ουκρανή Γιούλια Σταροντούμπσεβα (Νο58).