US Open: Επική ανατροπή και πρόκριση στον δεύτερο γύρο για την Μαρία Σάκκαρη

Snapshot Η Μαρία Σάκκαρη ανατράπηκε από το αρχικό 0-4 στο δεύτεροτ και κέρδισε 2-1 σετ την Ρόμπιν Μοντγκόμερι στον πρώτο γύρο του US Open.

Η Σάκκαρη έχασε το πρώτο σετ 6-2 και βρέθηκε πίσω 0-4 στο δεύτερο σετ πριν σημειώσει πέντε συνεχόμενα games για να ισοφαρίσει.

Στο τρίτο σετ, η Ελληνίδα τενίστρια επικράτησε με 6-2, δείχνοντας ψυχολογική ανωτερότητα.

Στον δεύτερο γύρο του US Open, η Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει την Ουκρανή Γιούλια Σταροντούμπσεβα. Snapshot powered by AI

Μια «ανάσα» από έναν απρόσμενο αποκλεισμό βρέθηκε η Μαρία Σάκκαρη (Νο33) αλλά μόλις βρήκε τα «πατήματά» της, έκανε την ανατροπή και πέρασε στον δεύτερο γύρο του US Open νικώντας 2-1 σετ την Αμερικανίδα Ρόμπιν Μοντγκόμερι (Νο187 στον κόσμο) στη Νέα Υόρκη.

Η 22χρονη Μοντγκόμερι πήρε το πρώτο σετ 6-2 και προηγήθηκε στο δεύτερο με 4-0 φέρνοντας την Ελληνίδα πρωταθλήτρια με την πλάτη στον τοίχο. Όμως στο σημείο εκείνο η Σάκκαρη αντεπιτέθηκε, πήρε πέντε συνεχόμενα games, ισοφάρισε με 7-5 και πλέον όλα έγιναν πιο εύκολα.

Στο τρίτο σετ η ψυχολογία είχε αλλάξει πλέον στρατόπεδο και η Ελληνίδα επιβεβαιώνοντας την ανωτερότητά της επικράτησε εύκολα 6-2.

Πλέον στον Β΄ γύρο, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια θα αντιμετωπίσει την Ουκρανή Γιούλια Σταροντούμπσεβα (Νο58).