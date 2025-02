Άρης - Παναθηναϊκός με σούπερ αποδόσεις από το Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα ΟΠΑΠ

Το ενδιαφέρον κορυφώνεται στη Super League όσο πλησιάζουμε προς το τέλος της κανονικής περιόδου και πριν ξεκινήσουν τα συνεχόμενα ντέρμπι στα playoffs.

Ο Ολυμπιακός προηγείται στη βαθμολογία με 4 βαθμούς διαφορά από την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό και 10 από τον ΠΑΟΚ.

Το μεγάλο ματς της 22ης αγωνιστικής γίνεται στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Την Κυριακή, στις 19:30, ο Άρης αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό.

Τρεις βαθμούς πίσω από τον ΠΑΟΚ βρίσκεται ο Άρης και ισοβαθμεί με τον Αστέρα Τρίπολης στην 5η θέση της βαθμολογίας.

Το ντέρμπι Άρης-Παναθηναϊκός προσφέρεται με τις καλύτερες αποδόσεις που έγιναν ποτέ από το Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα ΟΠΑΠ.

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και πολλά Bet Builder Ready για τον αγώνα Άρης-Παναθηναϊκός μεταξύ των οποίων και τα ακόλουθα:



* Over 2,5 γκολ & Under 9,5 κόρνερ.

* O Παναθηναϊκός να κερδίσει & o Παναθηναϊκός Οver 5,5 κόρνερ.

* Ο Λοέν Μορόν να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & ο Άρης να κερδίσει.



Οι αγώνες με τις πιο δυνατές αποδόσεις από το Πάμε Στοίχημα



Στο ματς Άρης-Παναθηναϊκός και τα μεγάλα παιχνίδια των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων και του Κυπέλλου Αγγλίας το Πάμε Στοίχημα προσφέρει ανανεωμένο Bet Builder και νέο Cash Out*.

Τις πιο δυνατές αποδόσεις στα καταστήματα ΟΠΑΠ έχουν οι ακόλουθοι αγώνες:



* Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου: Παρί Σεν Ζερμέν-Μονακό (22:05).

* Σάββατο 8 Φεβρουαρίου: Φράιμπουργκ-Χαϊντενχάιμ (16:30), Έβερτον-Μπόρνμουθ (17:00) και Νις-Λανς (18:00).

* Κυριακή 9 Φεβρουαρίου: Οσέρ-Τουλούζ (18:15), Λέτσε-Μπολόνια (19:00), Άρης-Παναθηναϊκός (19:30) και Άστον Βίλα-Τότεναμ (19:35).



Αμέτρητες αγορές για τον τελικό του Αμερικάνικου Ποδοσφαίρου



Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το Super Bowl, o τελικός του Αμερικάνικου Ποδοσφαίρου, που διεξάγεται τα ξημερώματα της Δευτέρας στη Νέα Ορλεάνη ανάμεσα Φιλαδέλφεια Ιγκλς και τους Κάνσας Σίτι Τσιφς.

Για 5η φορά τα 6 τελευταία χρόνια παίζουν στον τελικό οι Κάνσας Σίτι Τσιφς και φιλοδοξούν να γίνουν η πρώτη ομάδα που θα κατακτήσει για 3η σερί χρονιά το τρόπαιο. ΟΙ Φιλαδέλφεια Ιγκλς θέλουν να πάρουν ρεβάνς για την ήττα τους στο τελικό του 2023.

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει αμέτρητες αγορές καθώς και πλήθος Bet Builder Ready επιλογών για τον τελικό του Αμερικάνικου Ποδοσφαίρου.

Δείτε ορισμένα από τα ειδικά στοιχήματα που θα βρείτε στα καταστήματα ΟΠΑΠ:



* Νικητής & Σύνολο Πόντων Over/Under.

* Συνολικά Touchdowns/Passing Touchdowns σε οποιοδήποτε ημίχρονο.

* Συνολικά Receptions/Sacks/Fiels Goals/One point Conversions.

* Νικήτρια Ομάδα ρίψης κέρματος.

* Πολυτιμότερος Παίκτης (MVP).

* Ποιον θα αναφέρει πρώτα στην ομιλία του MVP.

* Πρώτο Time Out στον Αγώνα.

* Ομάδα με τα Περισσότερα Punts.

* Τελευταία Ομάδα που θα σκοράρει.

* Πρώτο τραγούδι στο Ηalf-Time Show.

* Xρώμα του πρώτου υγρού που θα πέσει στον προπονητή της νικήτριας ομάδας.



