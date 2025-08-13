Pamestoixima.gr: Σούπερ προσφορές* για τους αγώνες των ελληνικών ομάδων και τα ευρωπαϊκά ντέρμπι

Ενισχυμένες αποδόσεις και 0% γκανιότα* στα παιχνίδια Βόλφσμπεργκερ–ΠΑΟΚ, Σαχτάρ–Παναθηναϊκός και ΑΕΚ–Άρης Λεμεσού

Newsbomb

Pamestoixima.gr: Σούπερ προσφορές* για τους αγώνες των ελληνικών ομάδων και τα ευρωπαϊκά ντέρμπι
INTIME SPORTS
ΣΤΟΙΧΗΜΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η δράση σε Europa League και Conference League συνεχίζεται, με τρεις ελληνικές ομάδες να δίνουν κρίσιμες μάχες για την πρόκριση.

Ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται στην Αυστρία απέναντι στη Βόλφσμπεργκερ (14/08 στις 20:00) όπου και θα κριθεί το ποια ομάδα θα συνεχίσει στο Europa League.

Ο Παναθηναϊκός ταξιδεύει στην Πολωνία για το ματς με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ (14/08 στις 21:00), ενώ η ΑΕΚ υποδέχεται τον Άρη Λεμεσού στην ΟPAP Arena για τη ρεβάνς στον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League

Το Pamestoixima.gr προσφέρει και αυτή την εβδομάδα ενισχυμένες αποδόσεις και 0% γκανιότα* στα παιχνίδια Βόλφσμπεργκερ–ΠΑΟΚ, Σαχτάρ–Παναθηναϊκός και ΑΕΚ–Άρης Λεμεσού.

Ενισχυμένες αποδόσεις και για anytime scorers:

* Ζίβκοβιτς (Βόλφσμπεργκερ–ΠΑΟΚ)
* Πελίστρι (Σαχτάρ–Παναθηναϊκός)
* Πιερό (ΑΕΚ–Άρης Λεμεσού)

Σε ενισχυμένη απόδοση προσφέρονται και οι:

* Παυλίδης (Μπενφίκα–Νις)
* Τζόλης (Μπριζ–Σάλτσμπουργκ)
* Ντεμπελέ (Παρί–Τότεναμ)

Επιπλέον, διατίθεται σούπερ προσφορά στους αγώνες του Europa League και του Conference League, όπως και στη μακροχρόνια αγορά «Νικητής Super League» και «Νικητής Premier League».

Pamestoixima.gr: 2.000 έπαθλα εντελώς δωρεάν χωρίς κατάθεση*

Με τη σούπερ προσφορά* γνωριμίας του Pamestoixima.gr, το παιχνίδι σου αλλάζει επίπεδο! ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΛΙΓΕΣ ΗΜΕΡΕΣ 2.000 έπαθλα* μπορούν να γίνουν δικά σου με το promo code PSCOMBO, εντελώς δωρεάν* χωρίς κατάθεση, για να διασκεδάσεις με όλα τα αθλητικά δρώμενα, αλλά και να περάσεις ευχάριστες στιγμές στο live casino.

PS Blog: VIP εισιτήρια για τα φιλικά της Εθνικής Μπάσκετ

Το PS Blog σε περιμένει με ένα μεγάλο διαγωνισμό! Διεκδικείς ένα από τα δωρεάν VIP εισιτήρια για σένα και το plus one σου, για να απολαύσεις τα τελευταία φιλικά παιχνίδια της Εθνικής Μπάσκετ στο ΟΑΚΑ. Περισσότερα εδώ

Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις. Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.
**Ισχύει για την αγορά «Τελικό Αποτέλεσμα - Νικητής Αγώνα» έως την έναρξη του αγώνα.
21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:19ΚΟΣΜΟΣ

ΕΕ: «Τα σύνορα της Ουκρανίας δεν πρέπει να αλλάξουν με τη βία»

13:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Οι καμένες εκτάσεις είναι κάτω από τον μέσο όρο της 20ετιας» έλεγε ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας πριν ξεσπάσουν οι φωτιές σε Αχαΐα, Χίο, Ζάκυνθο και Πρέβεζα

13:16ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στον ύπνο: Άνδρας πέθανε από ασφυξία όταν τον καταπλάκωσε η υπέρβαρη σύζυγός του

13:12ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αχαΐα: Ανησυχητική η εικόνα στα Καλάβρυτα - Εκπέμπουν SOS τα ελατοδάση

13:06ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάτρα: Κάηκαν ολοσχερώς πάνω από 550 αυτοκίνητα που φυλάσσονταν στο Τελωνείο

13:02ΜΠΑΣΚΕΤ

Ρογκαβόπουλος: «Ένιωσα από την πρώτη στιγμή τον σεβασμό από τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού»

12:58ΕΛΛΑΔΑ

Δωρεάν παροχή επικοινωνίας για τους συνδρομητές κινητής Nova σε περιοχές της Ζακύνθου και της Δυτικής Ελλάδας

12:57ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σοφία Σεϊρλή: Το Σάββατο στη Ριτσώνα η αποτέφρωση της σορού της

12:54ΚΟΣΜΟΣ

Τραγική τελευταία συνάντηση: Πώς πέθανε η 33χρονη σχεδιάστρια του Μανχάταν στο πολυτελές γιοτ του μεγιστάνα 

12:51ΚΟΣΜΟΣ

Ουίλιαμ - Χάρι: Βαθαίνει το χάσμα ανάμεσα στους πρίγκιπες, 28 χρόνια μετά τον θάνατο της Νταϊάνα

12:43ΕΛΛΑΔΑ

Η Vodafone στηρίζει τους συνδρομητές που πλήττονται από πυρκαγιές

12:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: «Πετάει» για την πρόκριση κόντρα στη Σαχτάρ - Αναχώρησε για Κρακοβία

12:42ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Πέλλα κοντά στο Μαυροβούνι - Επιχειρεί ελικόπτερο

12:39ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Pamestoixima.gr: Σούπερ προσφορές* για τους αγώνες των ελληνικών ομάδων και τα ευρωπαϊκά ντέρμπι

12:36ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Ανάπτυξης: Εξάμηνη αναστολή διαπίστευσης του Φορέα Πιστοποίησης «TERRA CERT»

12:26ΠΑΙΔΕΙΑ

Πότε ανοίγουν τα σχολεία για τη νέα σχολική χρονιά 2025- 2026

12:23ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Σάλος στο Ευρωπαϊκό Στίβου Κ20: Ισραηλινός σπρίντερ έκανε την κίνηση αποκεφαλισμού - Δείτε βίντεο

12:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο ο Κυριάκος Μητσοτάκης - Προήδρευσε σε σύσκεψη για τις φωτιές

12:11ΕΛΛΑΔΑ

Το ξέσπασμα εθελόντριας για τη φωτιά στην Πάτρα: «Δεν προλάβαμε να τα σώσουμε όλα, ντροπή σας ξεφτίλες του πληκτρολογίου»

12:11ΕΛΛΑΔΑ

Γιάννης Μακριδάκης: «Η ανάπτυξη ήρθε μέχρι την αυλή μου» αναφέρει για τη φωτιά στη Χίο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:50ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Χίο: Γροθιά στο στομάχι η φωτογραφία με εξαντλημένους πυροσβέστες ξαπλωμένους στη μέση του δρόμου

10:49ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάτρα – Η εξήγηση του δημοσιογράφου για το «να φύγεις γιατί έτσι γουστάρω» στον «αέρα» του ΣΚΑΪ: «Δεν ήταν πολίτης απλός»

12:11ΕΛΛΑΔΑ

Το ξέσπασμα εθελόντριας για τη φωτιά στην Πάτρα: «Δεν προλάβαμε να τα σώσουμε όλα, ντροπή σας ξεφτίλες του πληκτρολογίου»

11:28ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Αδιάκοπη μάχη στα μέτωπα της Αχαΐας, έχουν καεί περιουσίες – Αγωνία για τη Χίο, καλύτερη εικόνα στη Ζάκυνθο

13:06ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάτρα: Κάηκαν ολοσχερώς πάνω από 550 αυτοκίνητα που φυλάσσονταν στο Τελωνείο

12:05ΚΟΣΜΟΣ

Μελβούρνη: Το σπαρακτικό αντίο στην 39χρονη Ελληνοαυστραλή που δολοφονήθηκε - «Καλή αντάμωση κορούλα μου, στο φως των αγγέλων»

08:08ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Συχαινά Αχαΐας - Πατέρας Γερβάσιος: «Σώθηκε από θαύμα το μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής»

10:33ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρός στο Κορωπί: Παρανάλωμα του πυρός το κατάστημα - Αυτοκίνητο προσέκρουσε και έγινε έκρηξη - Φωτογραφίες

12:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο ο Κυριάκος Μητσοτάκης - Προήδρευσε σε σύσκεψη για τις φωτιές

09:14ΕΘΝΙΚΑ

Επέτειος «επακούμβησης»: Ένα σαφές μάθημα για το μέλλον - Ειδικός αναλυτής εξηγεί στο Newsbomb

06:32ΕΛΛΑΔΑ

Βλαδίμηρος Κυριακίδης: Η απάντηση του Δημάρχου Χανίων μετά την αγανάκτηση του ηθοποιού σε παράστασή του στα Χανιά

12:54ΚΟΣΜΟΣ

Τραγική τελευταία συνάντηση: Πώς πέθανε η 33χρονη σχεδιάστρια του Μανχάταν στο πολυτελές γιοτ του μεγιστάνα 

13:16ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στον ύπνο: Άνδρας πέθανε από ασφυξία όταν τον καταπλάκωσε η υπέρβαρη σύζυγός του

11:21ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Δυτική Αχαΐα: Επιχείρηση εκκένωσης σε Μποζαΐτικα, Μπάλα και Βούντενη

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

07:32ΚΟΣΜΟΣ

Άγριο έγκλημα στη Μελβούρνη: Άστεγος δολοφόνησε Ελληνοαυστραλή έγκυο και αποκεφάλισε τον σύντροφό της

12:01ΕΛΛΑΔΑ

Κολυδάς για λιτανεία στη Ζάκυνθο: Δεν σβήνει τη φωτιά αλλά έχει νόημα γιατί ενισχύει το ηθικό

12:01ΕΛΛΑΔΑ

Χίος – Ο «Γολγοθάς» εγκλωβισμένου μαζί με τον γιο του: «Η φωτιά έσβησε κυριολεκτικά στη θάλασσα»

12:06ΕΛΛΑΔΑ

Δύο τραγωδίες στον αέρα: Από την πτήση 123 της Japan Airlines στην πτήση 522 της Helios Airways

11:40ΕΛΛΑΔΑ

Λιμενικό: Επιχειρήσεις απεγκλωβισμού σε Χίο και Πάτρα - Συγκλονιστικές εικόνες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ