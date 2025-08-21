H πρόκριση στα… πόδια τους με κορυφαία τριάδα!

Τριπλό ελληνικό ραντεβού το βράδυ της Πέμπτης, μεγάλο και το στοιχηματικό ενδιαφέρον, εκτός από το δεδομένο αγωνιστικό.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Σάμσουνσπορ στο ΟΑΚΑ στις 21:00, μία ομάδα δηλαδή που θα δώσει τον πρώτο αγώνα της ιστορίας της στα Κύπελλα Ευρώπης. Τρίτη πέρσι στην Τουρκία, παρότι ξεκίνησε τη σεζόν ως νεοφώτιστη, η εκπρόσωπος της Σαμψούντας δεν είναι μέγεθος που τρομάζει το «τριφύλλι».

Ψυχολογικά ανεβασμένοι οι «πράσινοι», μετά τη σπουδαία πρόκριση επί της Σαχτάρ Ντόνετσκ, αλλά και με εξασφαλισμένη την ευρωπαϊκή τους παρουσία τον χειμώνα, ανεξάρτητα από την έκβαση των διπλών αναμετρήσεων με τους Τούρκους, μπαίνουν στο σημερινό παιχνίδι κουβαλώντας την ταμπέλα του φαβορί.

Το μεγάλο ζήτημα της ομάδας του Ρούι Βιτόρια, όπως όλοι είδαμε στα τέσσερα προηγούμενα παιχνίδια (με Ρέιντζερς και Σαχτάρ) δεν είναι άλλο από την επιθετική της δυστοκία. Με μόλις ένα γκολ στο ενεργητικό του, μοιάζει με υπέρβαση που ο Παναθηναϊκός πήρε έστω τη μία από τις προκρίσεις που απαιτούνταν για να παίξει σε League Phase.

Θεωρούμε πιθανό, ωστόσο, οι παίκτες του Παναθηναϊκού να «λύθηκαν» μετά τη Σαχτάρ και αν κρατήσουν την καλή τους ανασταλτική εικόνα, μπορούν να πετύχουν μία νίκη που θα τους δώσει προβάδισμα εν όψει της ρεβάνς. Ο σχετικά χαμηλός άσος (1.58) ανεβαίνει σε συνδυασμό με το σενάριο να μη δεχθεί γκολ: Νίκη Παναθηναϊκού & N/G σε απόδοση 2.50.

Την ίδια ώρα (21:00) η ΑΕΚ αντιμετωπίζει στις Βρυξέλλες την Αντερλεχτ, ένα ζευγάρι με ευρωπαϊκό παρελθόν. Στη βελγική πρωτεύουσα, συγκεκριμένα, έχουν αναμετρηθεί άλλες τρεις φορές, με απολογισμό μία ισοπαλία (2-2/2006) και δύο νίκες των γηπεδούχων (3-0/2010, 4-1/2011).

Σε αντίθεση με Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ, η Ένωση δεν έχει «μαξιλαράκι» για την ευρωπαϊκή της συνέχεια. Με αυτό το δεδομένο, αλλά και τη φυσιολογική της ανετοιμότητα λόγω της εποχής και των αλλαγών που συντελέστηκαν το καλοκαίρι, η ΑΕΚ έβγαλε μπόλικο άγχος και ξεπέρασε δύσκολα τα εμπόδια των Χάποελ Μπέερ Σεβά και Άρη Λεμεσού.

Πίεση κουβαλούν και οι Βέλγοι, ωστόσο. Με έναν αποκλεισμό ήδη στο παθητικό τους (από τη Χάκεν) και... άτιτλοι από το 2017, έχουν θέσει ως πρωταρχικό στόχο τη συμμετοχή σε League Phase και, κατά συνέπεια, τα παιχνίδια με την ΑΕΚ είναι και για εκείνους εξαιρετικά κρίσιμα.

Η Άντερλεχτ έχει βαρύ όνομα, το παρόν της όμως δεν συνιστά την αποστολή της ομάδας του Νίκολιτς ακατόρθωτη. Περισσότερο προς το 50-50 είναι η πρόκριση (αυτό λένε και οι αποδόσεις πριν διεξαχθεί το πρώτο ματς) και η ισοπαλία προσφέρεται στο ελκυστικό 3.45.

Ο ΠΑΟΚ, τέλος, ξεκινά τη δική του μάχη στις 21:45 στη Ριέκα, με φόντο την πρόκριση στη League Phase του Europa League. Καλές αναμνήσεις φέρνει στον Δικέφαλο του Βορρά αυτό το συναπάντημα, καθώς είχε αποκλείσει τους Κροάτες το καλοκαίρι του 2021, στα playoffs του Conference League. Το είχε κάνει νικώντας με 2-0 (Ελ Καντουρί 10’, Μουργκ 80’) μέσα στο Stadion Rujevica, μάλιστα, μετά το 1-1 της Τούμπας.

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου δεν «έλαμψε», είναι η αλήθεια, στις διπλές αναμετρήσεις με τη Βόλφσμπεργκερ. Με κορυφαίο παίκτη τον γκολκίπερ Παβλένκα, που έκανε καθοριστικές επεμβάσεις και στα δύο 90λεπτα που έληξαν χωρίς γκολ, και χάρη σε ένα άπιαστο σουτ του Καμαρά στο 115’, απέφυγε τη διαδικασία των πέναλτι και έναν ενδεχόμενο αποκλεισμό.

Αυτό που έχει ωστόσο ο ΠΑΟΚ σε αυτά τα παιχνίδια με ομάδες κάτω από τα δικά του κυβικά, είναι η τεχνογνωσία. Ειδικά εκτός έδρας. Ξέρει, στις περισσότερες περιπτώσεις εδώ και κάποια χρόνια στην Ευρώπη, να παίρνει το ζητούμενο. Πρωταθλήτρια Κροατίας μεν η Ριέκα, όχι όμως κάτι σπουδαίο σαν ρόστερ (με Ντάντας παίζει βασικό, τον Πορτογάλο που δεν στέριωσε δεύτερη σεζόν στον ΠΑΟΚ) και βαρύτητα φανέλας.

Το combo bet X2 & Under 2.5 γκολ σε απόδοση 2.25 είναι η επιλογή μας και καλύπτει είτε ένα ακόμα 0-0 (ή 1-1) είτε μια νίκη του Δικεφάλου με χαμηλό σκορ (0-1, 0-2).

