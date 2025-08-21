H πρόκριση στα… πόδια τους με κορυφαία τριάδα!

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Σάμσουνσπορ στο ΟΑΚΑ στις 21:00

Newsbomb

H πρόκριση στα… πόδια τους με κορυφαία τριάδα!
INTIME SPORTS
ΣΤΟΙΧΗΜΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τριπλό ελληνικό ραντεβού το βράδυ της Πέμπτης, μεγάλο και το στοιχηματικό ενδιαφέρον, εκτός από το δεδομένο αγωνιστικό.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Σάμσουνσπορ στο ΟΑΚΑ στις 21:00, μία ομάδα δηλαδή που θα δώσει τον πρώτο αγώνα της ιστορίας της στα Κύπελλα Ευρώπης. Τρίτη πέρσι στην Τουρκία, παρότι ξεκίνησε τη σεζόν ως νεοφώτιστη, η εκπρόσωπος της Σαμψούντας δεν είναι μέγεθος που τρομάζει το «τριφύλλι».

Ψυχολογικά ανεβασμένοι οι «πράσινοι», μετά τη σπουδαία πρόκριση επί της Σαχτάρ Ντόνετσκ, αλλά και με εξασφαλισμένη την ευρωπαϊκή τους παρουσία τον χειμώνα, ανεξάρτητα από την έκβαση των διπλών αναμετρήσεων με τους Τούρκους, μπαίνουν στο σημερινό παιχνίδι κουβαλώντας την ταμπέλα του φαβορί.

Το μεγάλο ζήτημα της ομάδας του Ρούι Βιτόρια, όπως όλοι είδαμε στα τέσσερα προηγούμενα παιχνίδια (με Ρέιντζερς και Σαχτάρ) δεν είναι άλλο από την επιθετική της δυστοκία. Με μόλις ένα γκολ στο ενεργητικό του, μοιάζει με υπέρβαση που ο Παναθηναϊκός πήρε έστω τη μία από τις προκρίσεις που απαιτούνταν για να παίξει σε League Phase.

Θεωρούμε πιθανό, ωστόσο, οι παίκτες του Παναθηναϊκού να «λύθηκαν» μετά τη Σαχτάρ και αν κρατήσουν την καλή τους ανασταλτική εικόνα, μπορούν να πετύχουν μία νίκη που θα τους δώσει προβάδισμα εν όψει της ρεβάνς. Ο σχετικά χαμηλός άσος (1.58) ανεβαίνει σε συνδυασμό με το σενάριο να μη δεχθεί γκολ: Νίκη Παναθηναϊκού & N/G σε απόδοση 2.50.

Την ίδια ώρα (21:00) η ΑΕΚ αντιμετωπίζει στις Βρυξέλλες την Αντερλεχτ, ένα ζευγάρι με ευρωπαϊκό παρελθόν. Στη βελγική πρωτεύουσα, συγκεκριμένα, έχουν αναμετρηθεί άλλες τρεις φορές, με απολογισμό μία ισοπαλία (2-2/2006) και δύο νίκες των γηπεδούχων (3-0/2010, 4-1/2011).

Σε αντίθεση με Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ, η Ένωση δεν έχει «μαξιλαράκι» για την ευρωπαϊκή της συνέχεια. Με αυτό το δεδομένο, αλλά και τη φυσιολογική της ανετοιμότητα λόγω της εποχής και των αλλαγών που συντελέστηκαν το καλοκαίρι, η ΑΕΚ έβγαλε μπόλικο άγχος και ξεπέρασε δύσκολα τα εμπόδια των Χάποελ Μπέερ Σεβά και Άρη Λεμεσού.

Πίεση κουβαλούν και οι Βέλγοι, ωστόσο. Με έναν αποκλεισμό ήδη στο παθητικό τους (από τη Χάκεν) και... άτιτλοι από το 2017, έχουν θέσει ως πρωταρχικό στόχο τη συμμετοχή σε League Phase και, κατά συνέπεια, τα παιχνίδια με την ΑΕΚ είναι και για εκείνους εξαιρετικά κρίσιμα.

Η Άντερλεχτ έχει βαρύ όνομα, το παρόν της όμως δεν συνιστά την αποστολή της ομάδας του Νίκολιτς ακατόρθωτη. Περισσότερο προς το 50-50 είναι η πρόκριση (αυτό λένε και οι αποδόσεις πριν διεξαχθεί το πρώτο ματς) και η ισοπαλία προσφέρεται στο ελκυστικό 3.45.

Ο ΠΑΟΚ, τέλος, ξεκινά τη δική του μάχη στις 21:45 στη Ριέκα, με φόντο την πρόκριση στη League Phase του Europa League. Καλές αναμνήσεις φέρνει στον Δικέφαλο του Βορρά αυτό το συναπάντημα, καθώς είχε αποκλείσει τους Κροάτες το καλοκαίρι του 2021, στα playoffs του Conference League. Το είχε κάνει νικώντας με 2-0 (Ελ Καντουρί 10’, Μουργκ 80’) μέσα στο Stadion Rujevica, μάλιστα, μετά το 1-1 της Τούμπας.

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου δεν «έλαμψε», είναι η αλήθεια, στις διπλές αναμετρήσεις με τη Βόλφσμπεργκερ. Με κορυφαίο παίκτη τον γκολκίπερ Παβλένκα, που έκανε καθοριστικές επεμβάσεις και στα δύο 90λεπτα που έληξαν χωρίς γκολ, και χάρη σε ένα άπιαστο σουτ του Καμαρά στο 115’, απέφυγε τη διαδικασία των πέναλτι και έναν ενδεχόμενο αποκλεισμό.

Αυτό που έχει ωστόσο ο ΠΑΟΚ σε αυτά τα παιχνίδια με ομάδες κάτω από τα δικά του κυβικά, είναι η τεχνογνωσία. Ειδικά εκτός έδρας. Ξέρει, στις περισσότερες περιπτώσεις εδώ και κάποια χρόνια στην Ευρώπη, να παίρνει το ζητούμενο. Πρωταθλήτρια Κροατίας μεν η Ριέκα, όχι όμως κάτι σπουδαίο σαν ρόστερ (με Ντάντας παίζει βασικό, τον Πορτογάλο που δεν στέριωσε δεύτερη σεζόν στον ΠΑΟΚ) και βαρύτητα φανέλας.

Το combo bet X2 & Under 2.5 γκολ σε απόδοση 2.25 είναι η επιλογή μας και καλύπτει είτε ένα ακόμα 0-0 (ή 1-1) είτε μια νίκη του Δικεφάλου με χαμηλό σκορ (0-1, 0-2).

Ανάμεσα στις 800+ προσφερόμενες αγορές σε κάθε αγώνα, μπορεί κάποιος να βρει combo bets, στοίχημα για τον τρόπο επίτευξης των τερμάτων, super ενισχυμένες αποδόσεις, στατιστικές επιλογές (κάρτες, κόρνερ, πέναλτι κ.ά) και μία πλούσια γκάμα ειδικών στοιχημάτων (ομάδων και παικτών).

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ

21+| ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ:ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βγήκαν τα Καλογερομερομήνια - Πολύ δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα

12:52ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Αποδείξεις ότι δεν συνδέονται με το Ισραήλ ζητούν από πλοία οι λιμενικές αρχές

12:42ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην περιοχή παλιό Σούλι στην Πάτρα

12:40LIFESTYLE

«Άκουσα τσιρίδες για βοήθεια στη θάλασσα» - Τι λέει ο αθλητής SUP για τη διάσωση θρίλερ

12:37ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου: Κλιμακώνει τον «πόλεμο λέξεων» κατά της Αυστραλίας - Εκκλήσεις αυστραλιανών εβραϊκών οργανώσεων να πέσουν οι τόνοι

12:28ΕΛΛΑΔΑ

Λευκάδα: Ιδιώτης έβαλε «διόδια» 10 ευρώ στην παραλία Αγιοφύλλι - Τι απαντά ο δήμος

12:25ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ρωσία: Το κράτος «εισβάλλει» στα κινητά τηλέφωνα - Υποχρεωτική εγκατάσταση εφαρμογής μηνυμάτων σε όλες τις νές συσκευές

12:16ΚΟΣΜΟΣ

Labubu τώρα και για τα κινητά τηλέφωνα μετά την μανία στις τσάντες - Το νέο σχέδιο της Pop Mart

12:10ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Διμερής συνάντηση με τον Πούτιν μόνο μετά τον καθορισμό των εγγυήσεων ασφαλείας

12:09ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σκηνές τρόμου στον Άγιο Δημήτριο: Πώς 17χρονος διέρρηξε σπίτι και άρπαξε αλυσίδα γυναίκας - Βίντεο ντοκουμέντο με τη δράση του

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Απάτη στον Χολαργό: Παρουσιάστηκαν σαν υπάλληλοι της ΔΕΗ και άρπαξαν 23.000€, λίρες και κοσμήματα!

12:01ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός: Τα φιλικά προετοιμασίας των «ερυθρόλευκων»

11:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μεταναστευτικό: Ποινές σε ΜΚΟ που εμποδίζουν την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής - Διαγραφή από το μητρώο

11:49ΕΛΛΑΔΑ

Παραβατικότητα ανηλίκων και revenge porn από 15χρονα: Γιατί διακινούν γυμνές φωτογραφίες - Νιώθουν ακρωτηριασμένοι και καταρρέουν μόνο όταν τους πάρεις το κινητό - Αστυνομικοί αποκαλύπτουν

11:45ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Θύμα «επίθεσης από αρκούδα» στην πραγματικότητα δολοφονήθηκε από τον γιο του

11:44ΕΛΛΑΔΑ

Παγκράτι: Πήγε για κλοπή και βρέθηκε… εγκλωβισμένος στο ασανσέρ

11:44ΚΟΣΜΟΣ

Χαμός στην Τουρκία με τουρίστρια που έκανε pole dancing σε στύλο με την σημαία - Βίντεο

11:33ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ληστεία με δόλωμα την… ερωτική συνεύρεση στο Περιστέρι - Θύμα οδηγός ταξί

11:30ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Σούπερ προσφορά από το Pamestoixima.gr για τους αγώνες των ελληνικών ομάδων στα Κύπελλα Ευρώπης

11:30ΕΛΛΑΔΑ

Τι ισχύει σήμερα για τα 500ευρα: Πού τα δέχονται και τι να προσέχεις στην τράπεζα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι περιλαμβάνει το «καλάθι» Μητσοτάκη στη ΔΕΘ: Αυξήσεις στις συντάξεις και «έκπληξη» με το επίδομα των 250 ευρώ - Τι μένει εκτός

12:40LIFESTYLE

«Άκουσα τσιρίδες για βοήθεια στη θάλασσα» - Τι λέει ο αθλητής SUP για τη διάσωση θρίλερ

09:05ΕΛΛΑΔΑ

«Σιώπησες, μα τα μάτια σου ουρλιάζουν»: Ραγίζει καρδιές η μητέρα της Ασπασίας που πυροβολήθηκε από τον πατέρα της

11:33ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ληστεία με δόλωμα την… ερωτική συνεύρεση στο Περιστέρι - Θύμα οδηγός ταξί

11:49ΕΛΛΑΔΑ

Παραβατικότητα ανηλίκων και revenge porn από 15χρονα: Γιατί διακινούν γυμνές φωτογραφίες - Νιώθουν ακρωτηριασμένοι και καταρρέουν μόνο όταν τους πάρεις το κινητό - Αστυνομικοί αποκαλύπτουν

12:28ΕΛΛΑΔΑ

Λευκάδα: Ιδιώτης έβαλε «διόδια» 10 ευρώ στην παραλία Αγιοφύλλι - Τι απαντά ο δήμος

11:44ΚΟΣΜΟΣ

Χαμός στην Τουρκία με τουρίστρια που έκανε pole dancing σε στύλο με την σημαία - Βίντεο

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Ξανά στο Δρομοκαΐτειο σήμερα ο Γιώργος Μαζωνάκης - Η κρίσιμη γνωμάτευση των γιατρών για θεραπευτική άδεια ή εξιτήριο

09:28ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στις ΗΠΑ: Γυναίκα σκότωσε τον σύζυγό της, τα παιδιά της και αυτοκτόνησε - Το τελευταίο βίντεο στο TikTok, δύο μέρες πριν την δολοφονία

12:42ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην περιοχή παλιό Σούλι στην Πάτρα

08:37ΚΟΣΜΟΣ

Frank Caprio: Ο δικαστής σταρ που άγγιξε τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων - Έκρινε με συμπόνια και καλοσύνη

10:44ΚΟΣΜΟΣ

Ξεκίνησε έρευνα για τα αίτια θανάτου του Γάλλου streamer Jean Pormanove - Πέθανε σε ζωντανή μετάδοση

06:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» ο αυγουστιάτικος καύσωνας - Πού θα φτάσει τους 42

11:30ΕΛΛΑΔΑ

Τι ισχύει σήμερα για τα 500ευρα: Πού τα δέχονται και τι να προσέχεις στην τράπεζα

10:00LIFESTYLE

Η Σακίρα αναδεικνύει το σώμα της φορώντας ένα μεταλλικό ροζ μπικίνι σε παραλία του Μεξικού - Δείτε φωτογραφίες

10:07ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Χάος στο Ιντεπεντιέντε-Ουνιβερσιδάδ - Αιματηρά επεισόδια μεταξύ οπαδών - Φόβοι για νεκρούς

12:16ΚΟΣΜΟΣ

Labubu τώρα και για τα κινητά τηλέφωνα μετά την μανία στις τσάντες - Το νέο σχέδιο της Pop Mart

12:10ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Διμερής συνάντηση με τον Πούτιν μόνο μετά τον καθορισμό των εγγυήσεων ασφαλείας

21:49LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Αποκλειστικό Newsbomb - Ξανά αύριο στο Δρομοκαΐτειο - Τι ισχύει για το εξιτήριο

10:44ΕΛΛΑΔΑ

Dragonfly: Το υπερπολυτελές γιοτ έριξε άγκυρα στη Μύκονο - Αξίας 450 εκατ. δολαρίων με χλιδή που ζαλίζει - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ