ΤΖΟΚΕΡ: Σε κατάστημα ΟΠΑΠ στις Αχαρνές το «χρυσό» δελτίο που κερδίζει 2.000.000 ευρώ
Έναν μεγάλο νικητή, που κέρδισε 2.002.230 ευρώ, ανέδειξε η χθεσινή κλήρωση του ΤΖΟΚΕΡ. Ο υπερτυχερός είχε καταθέσει το «χρυσό» δελτίο του σε κατάστημα ΟΠΑΠ στις Αχαρνές.

«Από χθες το βράδυ, όταν και έγινε γνωστό πως ο μεγάλος νικητής του ΤΖΟΚΕΡ βρέθηκε στο κατάστημά μας, έχουμε ένα μόνιμο χαμόγελο ζωγραφισμένο στα χείλη. Είμαστε ευτυχείς που φέραμε τύχη σε κάποιον από τους πελάτες του καταστήματος μας. Τα τηλέφωνα δεν έχουν σταματήσει να χτυπάνε από το πρωί και όλοι στην περιοχή μιλούν για το ευτυχές γεγονός», αναφέρει ο Γιώργος Μπερτσιμάς, ιδιοκτήτης του τυχερού καταστήματος ΟΠΑΠ, το οποίο βρίσκεται στη Λεωφόρο Φιλαδελφείας 57.

Ποδαρικό στις επιτυχίες

Αυτή ήταν η πρώτη μεγάλη επιτυχία που καταγράφει το κατάστημα ΟΠΑΠ του κ. Μπερτσιμά, στον περίπου έναν χρόνο λειτουργίας του. «Το να γίνεσαι εκατομμυριούχος μέσα σε μια νύχτα και μάλιστα με μόλις τρία ευρώ, είναι κάτι που θέλει κάποιο χρόνο να το επεξεργαστείς, να το συνειδητοποιήσεις. Εύχομαι στον μεγάλο νικητή να έχει την υγεία του πάνω από όλα και να χαρεί το έπαθλο όπως το είχε ονειρευτεί», τονίζει.

Μπερτσιμάς

Γιώργος Μπερτσιμάς, ιδιοκτήτης καταστήματος ΟΠΑΠ στις Αχαρνές

Εκτός από τον μεγάλο νικητή των 2 εκατ. ευρώ, η χθεσινή κλήρωση του ΤΖΟΚΕΡ ανέδειξε και πέντε τυχερά 5άρια που κέρδισαν από 100.000 ευρώ το καθένα. Οι τυχεροί παίκτες κατέθεσαν τα δελτία τους σε καταστήματα ΟΠΑΠ που βρίσκονται στο Ζευγολατιό Κορίνθου, στο Ηράκλειο Κρήτης και στο Χαϊδάρι, ενώ δύο τυχεροί συμμετείχαν στην κλήρωση μέσω διαδικτύου. Πλέον, οι νικητές της δεύτερης κατηγορίας του ΤΖΟΚΕΡ μέσα στο 2025, ανέρχονται σε 170.

