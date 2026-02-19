Η βιομηχανία της ηλιακής ενέργειας εγκαταλείπει το ασήμι

Οι κατασκευαστές ηλιακών πάνελ, μετά την απότομη αύξηση κατά 130% στις τιμές του ασημιού τον τελευταίο χρόνο, στρέφονται στον χαλκό προκειμένου να μειώσουν το κόστος. Ο κλάδος, που βρίσκεται υπό πίεση λόγω της υπερπαραγωγικής δυναμικότητας στην Κίνα, επιδιώκει να περιορίσει τη χρήση ασημιού ώστε να διατηρήσει τα περιθώρια κέρδους του.

Στην παγκόσμια αγορά ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, το ασήμι, ένα από τα πιο κρίσιμα συστατικά των φωτοβολταϊκών πάνελ, αντιπροσωπεύει περίπου το 30% του συνολικού κόστους των κυψελών.

Ο Derek Schnee, ανώτερος εμπορικός σύμβουλος της JK Renewables, σημείωσε ότι το ασήμι αποτελεί τον βασικό παράγοντα αύξησης του κόστους παραγωγής, τονίζοντας ότι μέσα στους τελευταίους 12 μήνες οι τιμές των πάνελ αυξήθηκαν από 7% έως 15%.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, η τιμή της ουγγιάς ασημιού, που ενισχύθηκε κατά 147% μέσα στο 2025, έφτασε τον Ιανουάριο στο ιστορικό υψηλό των 121,64 δολαρίων, λόγω στενότητας στη φυσική προσφορά και αυξημένων λιανικών αγορών.

Αν και οι τιμές υποχώρησαν αργότερα στα 77 δολάρια, ο φωτοβολταϊκός κλάδος που αντιστοιχεί στο 17% της παγκόσμιας ζήτησης ασημιού (περίπου 196 εκατομμύρια τroy ounces), συνεχίζει να δέχεται ισχυρές πιέσεις.

Επιταχύνεται η μετάβαση στον χαλκό

Με την τιμή του ασημιού να διαμορφώνεται περίπου στα 2,5 εκατ. δολάρια ανά μετρικό τόνο, οι παραγωγοί στρέφονται στον χαλκό, του οποίου η τιμή ανέρχεται περίπου στα 12.800 δολάρια ανά τόνο.

Ο Ben Damiani, επικεφαλής τεχνολογίας της Cherry Street Energy, δήλωσε ότι στις ΗΠΑ το κόστος ασημιού για ένα πάνελ 450 watt εκτινάχθηκε από 5,22 δολάρια στις αρχές του 2025 σε 17,65 δολάρια.

