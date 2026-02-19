LIVE Παναθηναϊκός - Ηρακλής: Ο δεύτερος ημιτελικός του Final 8 στο Κύπελλο Ελλάδας

Ο δεύτερος ημιτελικός του Final 8 στο Ηράκλειο Κρήτης ολοκληρώνει απόψε (19/02) το παζλ του τελικού, με τον Ηρακλή να αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό AKTOR στα «Δύο Αοράκια».

Ο Ηρακλής, έπειτα από τρία χρόνια παρουσίας στην Elite League, έχει επιστρέψει δυναμικά, διεκδικώντας θέση στην οκτάδα του πρωταθλήματος, ενώ συμμετείχε και στην ENBL (European North Basketball League), όπου προκρίθηκε στη δεύτερη φάση με μία ήττα σε οκτώ αγώνες.

Στο Final 8 εξασφάλισε την παρουσία του μέσω των play in, επικρατώντας 80-76 του Κολοσσού στο «Ιβανώφειο», ενώ στον προημιτελικό επιβλήθηκε με 93-65 της Μυκόνου, κλείνοντας ραντεβού με τον Παναθηναϊκό, γνωρίζοντας ότι απαιτείται υπέρβαση για την πρόκριση.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR συμμετέχει στη διοργάνωση ως κάτοχος του τίτλου και επιδιώκει να διατηρήσει τα σκήπτρα που ανέκτησε την περσινή σεζόν στο ίδιο γήπεδο. Οι «πράσινοι» προκρίθηκαν στο Final 8 με ρεκόρ 11-1 στο τέλος του πρώτου γύρου της κανονικής περιόδου, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση, στην οποία βρίσκονται και τώρα με 15-3, ενώ παράλληλα συνεχίζουν την προσπάθειά τους για την καλύτερη δυνατή κατάταξη στην Ευρωλίγκα.

Στον προημιτελικό, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν επικράτησε με 101-71 του ΠΑΟΚ, με θετικό ντεμπούτο του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, και στοχεύει σε ανάλογη εμφάνιση απέναντι στον Ηρακλή, ώστε να βρεθεί στον τελικό. Αγωνιστικά, εκτός παραμένει ο Ματίας Λεσόρ, ενώ ερωτηματικό αποτελεί η επιλογή των ξένων που θα χρησιμοποιηθούν, καθώς στον προηγούμενο αγώνα δεν αγωνίστηκαν οι Κένεθ Φαρίντ και Τι Τζέι Σορτς.

Στην αναμέτρησή τους για την GBL, ο Παναθηναϊκός είχε επικρατήσει με 97-82 του Ηρακλή στο Telekom Center Athens.

