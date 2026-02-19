Αχαΐα: Μεγάλη φωτιά σε πτηνοτροφική μονάδα – Ακούγονται εκρήξεις
Στο σημείο έχει σπεύσει ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
Μεγάλη φωτιά εκδηλώθηκε το βράδυ της Πέμπτης σε πτηνοτροφική μονάδα που στεγάζεται στην περιοχή Γερουσέικα στη δυτική Αχαΐα.
Στο σημείο έχει σπεύσει και επιχειρεί ισχυρή πυροσβεστική δύναμη, με το έργο των ενστόλων να είναι ιδιαίτερα απαιτητικό καθώς ακούγονται εκρήξεις.
Με πληροφορίες από tempo24.news
