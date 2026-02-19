Ολυμπιακός: Κάταγμα στον δεξιό αντίχειρα ο Νίκολα Μιλουτίνοφ

Άτυχος στάθηκε ο σέντερ του Ολυμπιακού, Νίκολα Μιλουτίνοφ. Ο τραυματισμός του Σέρβου άσου των «ερυθρόλευκων», αποδείχθηκε σοβαρός όπως έδειξαν οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε μετά τον ημιτελικό με το Μαρούσι για το Final 8 του Κυπέλλου.

Ο «Μίλου» έχει υποστεί κάταγμα στον αντίχειρα του δεξιού του χεριού, όπως φανέρωσε η ακτινογραφία την οποία έκανε.Αυτό φυσικά σημαίνει πως χάνει τον τελικό του Κυπέλλου και μένει να φανεί πόσο καιρό θα μείνει εκτός. Από την ομάδα του δεν έχει γνωστό το πιθανό διάστημα απουσίας του.