Το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ: Πλήρης λίστα μελών και χωρών που εκπροσωπούνται - Ποιες απουσιάζουν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ πραγματοποίησε την εναρκτήρια συνεδρίαση του νέου του «Συμβουλίου Ειρήνης» στην Ουάσινγκτον την Πέμπτη, με εννέα μέλη να δεσμεύονται για τη χορήγηση 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε πακέτο βοήθειας για τη Γάζα.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο U.S. Institute of Peace, το οποίο πλέον φέρει το όνομα του Τραμπ, και απουσίαζαν ορισμένοι βασικοί σύμμαχοι των ΗΠΑ που δεν έχουν ενταχθεί στο μπλοκ.

Ορισμένες χώρες, μεταξύ των οποίων η Γερμανία, η Ιταλία, η Νορβηγία, η Ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο, έστειλαν επίσημους παρατηρητές στη συνάντηση.

Τι είναι το Συμβούλιο Ειρήνης;

Το Συμβούλιο προέκυψε από το σχέδιο του Τραμπ για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Γάζα, το οποίο περιλάμβανε εκεχειρία με το Ισραήλ, μεσολαβημένη από τις Ηνωμένες Πολιτείες τον Οκτώβριο. Ωστόσο, η εκεχειρία παραμένει εύθραυστη και το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου έχει διευρυνθεί, αποκτώντας πιο φιλόδοξη αποστολή: τον τερματισμό και άλλων συγκρούσεων παγκοσμίως, όχι μόνο στη Μέση Ανατολή.

Ποια είναι τα μέλη και ποιες χώρες εκπροσωπούνται;

Παρότι προσκλήσεις εστάλησαν σε δεκάδες χώρες, δεν έχουν συμφωνήσει όλες να συμμετάσχουν στο συμβούλιο μαζί με τις ΗΠΑ.

Οι χώρες που έχουν αποδεχθεί τη συμμετοχή τους είναι:

Αλβανία

Αργεντινή

Αρμενία

Αζερμπαϊτζάν

Μπαχρέιν

Λευκορωσία

Βουλγαρία

Καμπότζη

Αίγυπτος

Ελ Σαλβαδόρ

Ουγγαρία

Ινδονησία

Ισραήλ

Ιορδανία

Καζακστάν

Κουβέιτ

Κόσοβο

Μαρόκο

Μογγολία

Πακιστάν

Παραγουάη

Κατάρ

Σαουδική Αραβία

Τουρκία

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Ουζμπεκιστάν

Βιετνάμ

Άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένων πολλών ευρωπαϊκών κρατών, επέλεξαν να μην συμμετάσχουν.

Διαβάστε επίσης