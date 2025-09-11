Κλήρωση Τζόκερ 11/9/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (11/9) η κλήρωση 2961 του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης είναι οι εξής: 6, 11, 30, 22, 1 και Τζόκερ ο αριθμός 11.

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.

