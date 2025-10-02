Κλήρωση Τζόκερ (02/10/2025): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 3.600.000 ευρώ

Δείτε τους τυχερούς αριθμούς

EUROKINISSI
Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (02/10) η κλήρωση 2970 του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 3.600.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης είναι οι εξής: 7, 40, 39, 4, 3 και Τζόκερ ο αριθμός 10.

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.

