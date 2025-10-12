Tα σπάει η Novibet με δυνατή προσφορά* και δώρο 1 μήνα NOVASPORTS!

Στη Novibet απολαμβάνεις την αθλητική δράση δωρεάν* χάρη στη σούπερ προσφορά* με δώρο 1 μήνα NOVASPORTS!

Κορυφαία προσφορά με δώρο* 1 μήνα NOVASPORTS

Η αθλητική δράση στα κορυφαία πρωταθλήματα είναι σε παύση καθώς η σκυτάλη δόθηκε στις εθνικές ομάδες. Η Εθνική ομάδα ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει την Δανία ( 12/10, 21:45) σε μία αναμέτρηση που θα της δώσει την ευκαιρία να απαντήσει στην ομάδα του Μπρίαν Ρίμερ μετά την ήττα στην μεταξύ τους αναμέτρηση που διεξήχθη στο Γ. Καραϊσκάκης. Εκτός της Εθνικής μας, η δράση εκτυλίσσεται αδιάκοπα και στην Euroleague, εκεί που Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός δείχνουν να είναι δύο από τα κορυφαία φαβορί για την κατάκτηση της διοργάνωσης. Oι δύο αιώνιοι έχουν να ανέβουν ένα βουνό, καθώς το πρόγραμμα είναι πιο… φορτωμένο από ποτέ, όμως έχουν το βάθος, την ικανότητα και την θέληση να μας οδηγήσουν σε έναν τελικό που θα γράψει ιστορία!

Το παιχνίδι όπως θα ήθελες να είναι με μοναδική προσφορά* γνωριμίας

Εκτός από την απόλυτη προσφορά* FREESPORTS η οποία θα είναι διαθέσιμη στην πλατφόρμα της Novibet μέχρι τις 20 Οκτωβρίου 2025 στις 23:59, όποιος επιλέξει τη Novibet για την διασκέδασή του θα βρει 1000+ προσφερόμενες αγορές σε όλους τους αγώνες, ενώ τα μέλη του καζίνο μπορούν να βρουν μεγάλη γκάμα προσφορών*, Novibet Branded τραπέζια και κορυφαίο πρόγραμμα ανταμοιβής*.

Τέλος, όλα τα μέλη της Novibet μπορούν καθημερινά να βρουν προσφορές* για τα μεγάλα παιχνίδια και κορυφαίο πρόγραμμα ανταμοιβής*.

Στη Novibet παίζεις νόμιμα, παίζεις υπεύθυνα!

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΣΤΟ NOVIBET.GR/INFO/OROI

21+| ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ:ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.