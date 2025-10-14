Κλήρωση Τζόκερ (14/10/2025): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 5.300.000 ευρώ

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης (14/10) η κλήρωση 2974 του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 5.300.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης είναι οι εξής: 12, 15, 24, 28, 35 και Τζόκερ ο αριθμός 9.

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.