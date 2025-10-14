Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Πέμπτης
Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης (14/10) η κλήρωση 2974 του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 5.300.000 ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης είναι οι εξής: 12, 15, 24, 28, 35 και Τζόκερ ο αριθμός 9.
Ως αποτέλεσμα του αποψινού τζακ ποτ το Τζόκερ θα μοιράσει στους νικητές της πρώτης κατηγορίας τουλάχιστον 5.700.000 ευρώ!
Αξίζει να σημειωθεί ότι στην δεύτερη κατηγορία αναδείχθηκε ένα επιτυχημένο δελτίο που κερδίζει το ποσό των 100.000 ευρώ.
Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.
