Κλήρωση Τζόκερ 29/10/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.200.000 ευρώ
Δείτε τους τυχερούς αριθμούς
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης (29/10) η κλήρωση 2981 του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 1.200.000 ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης είναι οι εξής: 11, 17, 36, 40, 42 και Τζόκερ ο αριθμός 12.
Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:00 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Καματερό: Δύο συλλήψεις για εμπορία ελαιολάδου – Κατασχέθηκαν 600 λίτρα
21:36 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ατρόμητος - Παναθηναϊκός 1-2: Σερβική υπόθεση η ανατροπή στο Περιστέρι
20:51 ∙ LIFESTYLE