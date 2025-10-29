Κλήρωση Τζόκερ 29/10/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.200.000 ευρώ

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης (29/10) η κλήρωση 2981 του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 1.200.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης είναι οι εξής: 11, 17, 36, 40, 42 και Τζόκερ ο αριθμός 12.

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.