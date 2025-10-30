Κλήρωση Τζόκερ 30/10/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.400.000 ευρώ

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (30/10) η κλήρωση 2982 του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 1.400.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης είναι οι εξής: 25, 32, 39, 42, 45 και Τζόκερ ο αριθμός 8.

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.