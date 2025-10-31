Δυνατά παιχνίδια στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα με αμέτρητες αγορές από το Πάμε Στοίχημα

Με σπουδαία παιχνίδια συνεχίζονται το Σαββατοκύριακο τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Στη Super League ξεχωρίζει ο αγώνας του Ολυμπιακού με τον Άρη, ο οποίος διεξάγεται το Σάββατο (20:00) στο γήπεδο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Το Σάββατο, στις 18:00, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον Βόλο στο Πανσεσσαλικό Στάδιο. Την Κυριακή, στις 19:30, ο ΠΑΟΚ παίζει εκτός έδρας με τον Πανσερραϊκό και στις 21:00 η ΑΕΚ φιλοξενεί στην OPAP Arena τον Παναιτωλικό.

Στην Premier League κλέβει την παράσταση το ντέρμπι Τότεναμ-Τσέλσι (Σάββατο, 19:30) και στη Serie A, το ντέρμπι Μίλαν-Ρόμα (Κυριακή, 21:45).

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει σε όλα τα παιχνίδια αμέτρητες αγορές και τις προωθητικές ενέργειες «Στο Παρά 1»*, «Βοοst Νίκης»* αλλά και τη νέα ενέργεια «Βet Lock»*.

Με το «Bet Lock» κλειδώvεις την επιλογή σου μέσω του opapstore app και φθάνεις πιο κοντά στη μεγάλη νίκη.

Bet Builder Ready από το Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα ΟΠΑΠ

Στα καταστήματα ΟΠΑΠ προσφέρονται και Bet Builder Ready για τα κορυφαία ματς των πρωταθλημάτων, μεταξύ των οποίων και τα ακόλουθα:

Τότεναμ-Τσέλσι (Σάββατο, 19:30)

Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες & Over 7,5 κόρνερ

0-0 Ισοπαλία σε οποιοδήποτε ημίχρονο

Κ. Πάλμερ να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & Τσέλσι να κερδίσει

Ολυμπιακός-Άρης (Σάββατο, 20:00)

Ολυμπιακός να κερδίσει & Ολυμπιακός Over 5,5 κόρνερ

Οver 2,5 γκολ & Οver 7,5 κόρνερ

Άρης να κερδίσει & Οver 8,5 κόρνερ

ΑΕΚ-Παναιτωλικός (Κυριακή, 21:00)

ΑΕΚ να κερδίσει & ΑΕΚ Over 5,5 κόρνερ

Οver 0,5 γκολ στο 1ο ημίχρονο & Over 4,5 κόρνερ στο 1ο ημίχρονο

Οver 3,5 γκολ & Οver 9,5 κόρνερ

Μονακό-Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός-Χάποελ με «20 & Κάρφωσες»*

Στη Euroleague ολοκληρώνεται σήμερα η 8η αγωνιστική. Στις 20:00, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Μονακό και στις 21:15, ο Ολυμπιακός, υποδέχεται στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας την Χάποελ Τελ Αβίβ.

Πολλές στοιχηματικές επιλογές προσφέρονται από το Πάμε Στοίχημα για τους αγώνες των ελληνικών ομάδων στη Euroleague ανάμεσά τους και οι ακόλουθες:

Πρώτος πόντος στον αγώνα (δίποντο, τρίποντο ή ελεύθερη βολή)

Πρώτο σουτ παίκτη (εύστοχο ή άστοχο)

Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες στο πρώτο λεπτό του αγώνα

Οver /Under Eύστοχα τρίποντα

Πρώτος Σκόρερ Αγώνα

Over/Under Πόντοι/Ασίστ/Ριμπάουντ/Εύστοχα τρίποντα παικτών

Για τις αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων το Πάμε Στοίχημα προσφέρει και την προωθητική ενέργεια «20 & Κάρφωσες»*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης: 1114 ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ