Προγνωστικά για τις Ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη!

Στο Europa League και την 4η στροφή της League Phase, ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στη Σουηδία με τη Μάλμε (19:45) έχοντας για πρώτη φορά τον Ράφα Μπενίτεθ σε ευρωπαϊκό παιχνίδι στο πάγκο του.

Οι «πράσινοι» θέλουν να αφήσουν πίσω την αποτυχημένη έξοδο στο Βόλο για το πρωτάθλημα (1-0) αλλά και τις δύο συνεχόμενες ήττες στη διοργάνωση, από την Γκόου Αχέντ Ιγκλς (1-2) και τη Φέγενορντ (3-1) έχοντας μείνει στη νίκη της πρεμιέρας με την Γιουνγκ Μπόις (1-4) απέναντι στους απερχόμενους πρωταθλητές Σουηδίας που έχουν αποσπάσει έναν βαθμό ως τώρα (1-1 με τη Ντιναμό Ζάγκρεμπ) με ήττες από Λουντογκόρετς (1-2) και Βικτόρια Πλζεν (3-0).

Τα τρία ματς του «τριφυλλιού» έχουν συνδυαστεί με G/G και Over 2.5 και να συμβεί το ίδιο και στην έδρα της Μάλμε είναι στο 2.25.

Στην ίδια διοργάνωση ο ΠΑΟΚ περιμένει στην Τούμπα τη Γιουνγκ Μπόις (22:00) για να δώσει συνέχεια στο νικηφόρο σερί του σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Μετά το επιβλητικό 0-5 στις Σέρρες η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου συνεχίζει ως πρωτοπόρος στη Super League και συμπλήρωσε έξι σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις.

Μία εξ αυτών ήταν το 3-4 επί της Λιλ την προηγούμενη αγωνιστική που ανέβασε τους «ασπρόμαυρους» στους 4 βαθμούς, αποτέλεσμα που καλείται να έχει συνέχεια με την ελβετική ομάδα η οποία έχει 6 βαθμούς με τα «τρίποντα» απέναντι σε Στεάουα (0-2) και Λουντογκόρετς (3-2) και 4/5 τελευταία ματς σε όλες τις διοργανώσεις με G/G και Over 2.5. Στο 2.00 το εν λόγω combo και στη Θεσσαλονίκη.

Στο Conference League η ΑΕΚ συνεχίζει στην 3η αγωνιστική και αντιμετωπίζει στη Νέα Φιλαδέλφεια τη Σάμροκ Ρόβερς (19:45).

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς έκανε «σεφτέ» στη League Phase με το εντυπωσιακό 6-0 επί της Αμπερντίν και με το 2/2 θα ανέβει ακόμα ψηλότερα στην κατάταξη κόντρα σε μία εκ των ουραγών που δεν έχει βαθμό με το 4-1 από τη Σπάρτα και το 0-2 από την Τσέλιε. Στο 1.80 η νίκη της «Ένωσης» χωρίς να δεχθεί γκολ.

