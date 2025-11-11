Κρίσιμα παιχνίδια στα προκριματικά του Mundial με αμέτρητες αγορές από το Πάμε Στοίχημα

Τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα διακόπτονται αυτή την εβδομάδα για να δώσουν τα τελευταία παιχνίδια τους στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου οι εθνικές ομάδες.

Από την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου έως την Τρίτη 18 Νοεμβρίου διεξάγονται οι 2 τελευταίες αγωνιστικές στους ομίλους.

Η πρώτη ομάδα κάθε ομίλου παίρνει απευθείας το εισιτήριο για την τελική φάση. Η δεύτερη ομάδα της βαθμολογίας προκρίνεται στα playoffs.

Την Πέμπτη γίνονται 8 αγώνες σε 4 ομίλους. Δείτε το πρόγραμμα και τις βαθμολογίες:

4ος όμιλος: Αζερμπαϊτζάν-Ισλανδία (19:00), Γαλλία-Ουκρανία (21:45).

Βαθμολογία: Γαλλία 10, Ουκρανία 7, Ισλανδία 4, Αζερμπαϊτζάν 1.

6ος όμιλος: Αρμενία-Ουγγαρία (19:00), Ιρλανδία-Πορτογαλία (21:45).

Βαθμολογία: Πορτογαλία 10, Ουγγαρία 5, Ιρλανδία 4, Αρμενία 3.

9ος όμιλος: Νορβηγία-Εσθονία (19:00), Μολδαβία-Ιταλία (21:45).

Βαθμολογία: Νορβηγία 18, Ιταλία 15, Ισραήλ 9, Εσθονία 4, Μολδαβία 1.

11ος όμιλος: Ανδόρρα-Αλβανία (21:45), Αγγλία-Σερβία (21:45).

Βαθμολογία: Αγγλία 18, Αλβανία 11, Σερβία 10, Λετονία 5, Ανδόρρα 1.

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει στους αγώνες της προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου αμέτρητες αγορές και τις προωθητικές ενέργειες «Στο Παρά 1»*, «Βοοst Νίκης»* αλλά και τη νέα ενέργεια «Βet Lock»*.

Με το Bet Lock κλειδώvεις την επιλογή σου μέσω του opapstore app και φθάνεις πιο κοντά στη μεγάλη νίκη.

Διπλή αγωνιστική στη Euroleague με «20 & Κάρφωσες»* για τις ελληνικές ομάδες

Στη Euroleague έχουμε μία ακόμα «διαβολοβδομάδα» με δυνατά παιχνίδια για τις ελληνικές ομάδες.

Ο Παναθηναϊκός δίνει δύο εκτός έδρας αγώνες, σήμερα (22:00) στο Παρίσι με την Παρί και την Πέμπτη (21:45) στη Μαδρίτη με τη Ρεάλ.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Τετάρτη (21:15) στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας τη Ζαλγκίρις και στη συνέχεια ταξιδεύει στην Ιταλία για το ματς της Παρασκευής (21:30) με το Μιλάνο.

Για τις αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων το Πάμε Στοίχημα προσφέρει και την προωθητική ενέργεια «20 & Κάρφωσες»*.

Πολλές είναι και οι στοιχηματικές επιλογές που προσφέρει το Πάμε Στοίχημα μεταξύ των οποίων και οι ακόλουθες:

Πρώτος πόντος στον αγώνα (δίποντο, τρίποντο ή ελεύθερη βολή)

Πρώτο άστοχο ή εύστοχο τρίποντο αγώνα/ομάδας

Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες στο πρώτο λεπτό του αγώνα

Οver /Under Eύστοχα τρίποντα

Πρώτος Σκόρερ Αγώνα

Over/Under Πόντοι/Ασίστ/Ριμπάουντ/Εύστοχα τρίποντα παικτών

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης: 1114 ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ