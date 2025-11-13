ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 28 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα
Μεγάλα κέρδη σε χιλιάδες νικητές μοιράζει κάθε μέρα το Πάμε Στοίχημα του ΟΠΑΠ.
Την τελευταία εβδομάδα, από τις 4 έως τις 10 Νοεμβρίου 2025, τα κέρδη ξεπέρασαν τα 28 εκατομμύρια ευρώ.
Ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας, σε κατάστημα του ΟΠΑΠ στα Αρριανά Ροδόπης, επέλεξε το στοίχημα «Συνολικά Γκολ Οver 2,5» σε 15 αγώνες από τη League 1, τη League 2 και τη National League της Αγγλίας και κέρδισε 32.547,53 ευρώ.
Στο Πάμε Στοίχημα-Ιπποδρομίες, την Κυριακή 9 Νοεμβρίου, στο Φορκάστ της 7 ης ιπποδρομίας από το Aqueduct, ένας νικητής κέρδισε 2.880,23 ευρώ.
