Piet Van Baeveghem (Ευρωπαϊκή Ένωση Λοταριών): «Με εξαιρετική βαθμολογία η νέα πιστοποίηση που έλαβε φέτος ο ΟΠΑΠ»

Διεθνής αναγνώριση της ηγετικής θέσης του ΟΠΑΠ στο Υπεύθυνο Παιχνίδι
Την ανάγκη να εδραιωθεί ένας ουσιώδης διάλογος σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την προστασία των παικτών και την προώθηση της ακεραιότητας στον κλάδο των τυχερών παιγνίων, επεσήμανε ο Γενικός Γραμματέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Λοταριών (EL), Piet Van Baeveghem, από το βήμα της ημερίδας του ΟΠΑΠ για το Υπεύθυνο Παιχνίδι.

Παράλληλα, ο κ. Baeveghem, ο οποίος ήταν ένας από τους κεντρικούς ομιλητές της ημερίδας, τόνισε ότι τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Λοταριών λειτουργούν στο πλαίσιο ενός πολυεπίπεδου και αυστηρά ελεγχόμενου μηχανισμού, που διασφαλίζει τη νομική συμμόρφωση των παρόχων τυχερών παιγνίων, την προστασία των παικτών και την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Στο πλαίσιο αυτό, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον ΟΠΑΠ, τονίζοντας ότι είναι πρωτοπόρος στον τομέα του Υπεύθυνου Παιχνιδιού, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από το ανανεωμένο πιστοποιητικό που έλαβε φέτος από την Ευρωπαϊκή Ένωση Λοταριών, με εξαιρετική βαθμολογία, όπως χαρακτηριστικά σημείωσε.

Ο ΟΠΑΠ, μέλος της Allwyn, κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο των τυχερών παιγνίων ως προς την ενσωμάτωση των παγκόσμιων αρχών του Υπεύθυνου Παιχνιδιού στις δραστηριότητες του. Πρόσφατα, μάλιστα, απέσπασε το βραβείο “Global EGR Safer Gambling Operator of the Year 2025” στα EGR Operator Awards 2025, διάκριση που επιβεβαιώνει τη στρατηγική δέσμευση της εταιρείας για την προώθηση του Υπεύθυνου Παιχνιδιού και την προστασία των παικτών και του κοινωνικού συνόλου.

Στο πλαίσιο αυτό, o ΟΠΑΠ ανέλαβε την πρωτοβουλία να διοργανώσει τη μεγαλύτερη ημερίδα στην Ελλάδα, αποκλειστικά αφιερωμένη στο Υπεύθυνο Παιχνίδι. Στόχος ήταν η ενίσχυση του ουσιαστικού διαλόγου και της συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων για τη ρυθμιστική εποπτεία της αγοράς τυχερών παιγνίων, την προστασία των παικτών και του κοινωνικού συνόλου.

Στην ημερίδα του ΟΠΑΠ συμμετείχαν κυβερνητικοί αξιωματούχοι, κορυφαία στελέχη ρυθμιστικών αρχών, διεθνών ενώσεων και εταιρειών του κλάδου, οι οποίοι συμφώνησαν στην ανάγκη ενός ολιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του παράνομου τζόγου και στην ανάληψη κοινών δράσεων για την προώθηση του Υπεύθυνου Παιχνιδιού.

