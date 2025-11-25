Κλήρωση Τζόκερ 25/11/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 2.000.000 ευρώ
Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης (25/11) η κλήρωση 2993 του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 2.000.000 ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης είναι οι εξής: 3, 6, 11, 36, 44 και Τζόκερ ο αριθμός 19.
Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.
