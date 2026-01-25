Τζόκερ κλήρωση: Δύο υπερτυχεροί θα πάρουν από 7,5 εκατ. ευρώ


Δύο υπερτυχεροί έγιναν πλουσιότεροι μετά την κλήρωση της Κυριακής, καθώς μοιράζονται τα 15.159.735€ εκατ. ευρώ που έδωσε το Τζόκερ.

Επίσης, 9 τυχεροί κέρδισαν από 100.000 ευρώ με 5 σωστές προβλέψεις.

Στην κλήρωση Τζόκερ, οι τυχεροί αριθμοί ήταν οι: 23, 45, 12, 37, 34 και Τζόκερ ο αριθμός 3.

