Superbet: Επίσημη πρεμιέρα στην Ελλάδα

Η είσοδος της Superbet στην ελληνική αγορά συνδυάζεται με μια μεγάλη επένδυση στον ελληνικό αθλητισμό

Η Superbet, μέλος του κορυφαίου διεθνούς ομίλου τεχνολογίας και ψυχαγωγίας Super Technologies είναι πλέον στην Ελλάδα.

Από την πρώτη ημέρα λειτουργίας, η Superbet παρέχει μια ολοκληρωμένη προσφορά αθλητικού στοιχήματος, η οποία καλύπτει το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, το τένις, και πλήθος άλλων αθλημάτων και διοργανώσεων ενώ διαθέτει ανταγωνιστικές αποδόσεις μαζί με μια ευρεία επιλογή αγορών pre-match και ζωντανού στοιχήματος (live betting). Παράλληλα, διατίθεται μέσω της Superbet, ευρεία γκάμα παιχνιδιών στο live καζίνο, όλα προσφερόμενα μέσω μιας απρόσκοπτης και πλήρως προσαρμοσμένης στα ελληνικά δεδομένα εμπειρίας χρήστη. Όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της Superbet παρέχονται σε πλήρη συμμόρφωση με τις ελληνικές κανονιστικές και ρυθμιστικές απαιτήσεις.

Η είσοδος της Superbet στην ελληνική αγορά συνδυάζεται με μια μεγάλη επένδυση στον ελληνικό αθλητισμό. Στόχος της Superbet είναι να υλοποιήσει δράσεις με θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία και να στηρίξει πρωτοβουλίες που προάγουν το πνεύμα του αθλητισμού. Την ίδια στιγμή, η Superbet θα εδραιώσει την παρουσία της ειδικά στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου και μπάσκετ μέσα από σημαντικές συνεργασίες που θα ανακοινωθούν σταδιακά.

Ο Γενικός Διευθυντής της Superbet στην Ελλάδα, κ Γιάννης Καλαμβόκης, δήλωσε: "Με στόχο να δημιουργήσουμε ένα συναρπαστικό και τεχνολογικά εξελιγμένο οικοσύστημα ψυχαγωγίας στην Ελλάδα, δημιουργήσαμε μέσα σε λίγο χρόνο μια δυναμική και αφοσιωμένη ομάδα επαγγελματιών της ελληνικής αγοράς με στόχο να προσφέρουμε την πιο ολοκληρωμένη εμπειρία στοιχηματισμού και gaming. Είμαστε βέβαιοι ότι η Superbet με τα μοναδικά μας προϊόντα, όπως το Supersocial* – το διαδραστικό μας κοινωνικό δίκτυο για τους λάτρεις των σπορ – θα επαναπροσδιορίσει την αγορά.

Σήμερα ξεκινά το πρώτο κεφάλαιο μιας ελπίζουμε απόλυτα επιτυχημένης ιστορίας που θα περιλαμβάνει, επίσης, σημαντικές επενδύσεις και συνεργασίες που θα αναδείξουν τη δυναμική του ελληνικού επαγγελματικού και ερασιτεχνικού αθλητισμού αλλά και μεγάλης κλίμακας προσφορά μέσα από προγράμματα κοινωνικής υπευθυνότητας”.

24ωρη εξυπηρέτηση

Η εταιρεία θα παρέχει εξυπηρέτηση πελατών στην ελληνική γλώσσα μέσω πληθώρας καναλιών, διαθέσιμη 24 ώρες το 24ωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα.

Με προσανατολισμό στην ελληνική αγορά εργασίας

Από το 2008 έως σήμερα, η Superbet έχει εξελιχθεί σε έναν δυναμικό τεχνολογικό οργανισμό με παρουσία σε σημαντικές διεθνείς αγορές, όπως η Βραζιλία, το Βέλγιο, η Πολωνία, η Ρουμανία και η Σερβία, απασχολώντας περισσότερους από 5.000 εργαζόμενους παγκοσμίως. Στο πλαίσιο της δραστηριοποίησής της στη χώρα μας, η Superbet επενδύει ουσιαστικά στην ελληνική αγορά και με επίκεντρο το εγχώριο ταλέντο δημιουργεί σημαντικές δυνατότητες, μεταφορά τεχνογνωσίας και νέες θέσεις εργασίας.

Τον τελευταίο χρόνο, η εταιρεία έχει δημιουργήσει μια ισχυρή ομάδα που συνδυάζει την παγκόσμια τεχνογνωσία με τη βαθιά γνώση της ελληνικής αγοράς και διασφαλίζει ότι τα ψηφιακά προϊόντα της Superbet απαντούν στις ανάγκες και υπερκαλύπτουν τις προσδοκίες των πελατών στην Ελλάδα.

Τα προϊόντα της Superbet, τόσο στο αθλητικό στοίχημα όσο και στο live casino, θα συνεχίσουν να βελτιώνονται και να αναπτύσσονται τις εβδομάδες που θα ακολουθήσουν την έναρξη λειτουργίας της, με σαφή έμφαση στην περαιτέρω προσαρμογή και βελτιστοποίηση της εμπειρίας.

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:39LIFESTYLE

Γιατί ακυρώθηκαν τα γυρίσματα του Master Chef στη Σύρο

20:37ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός Οίκος για το Ιράν: Οι συνομιλίες συνεχίζονται και εξελίσσονται καλά

20:35ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: 67χρονος αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει – Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

20:34ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ «θα αποδεχθεί όποια απόφαση λάβει ο Τραμπ» για την επόμενη φάση του πολέμου με το Ιράν

20:33ΚΟΣΜΟΣ

Youtuber κατέγραψε τα δεκάδες πετρελαιοφόρα που έχουν «κολλήσει» στα Στενά του Ορμούζ - Δείτε βίντεο

20:32ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτο «τρολάρισμα» της Ryanair για την κλοπή φορτηγού με 12 τόνους σοκολάτες Kit Kat

20:32ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Δύο κυανόκρανοι σκοτώθηκαν στον νότιο Λίβανο - Το Ισραήλ σκότωσε ηγετικά στελέχη της Μονάδας 1800 της Χεζμπολάχ

20:26ΚΑΙΡΟΣ

Καλλιάνος: Σφοδρές καταιγίδες και άνεμοι έως 10 μποφόρ

20:17ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός: Τίναξε το ντέρμπι στον... αέρα ο Ντόρσεϊ - Προκλήσεις και Βεζένκοφ

20:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ουγγαρία - Ελλάδα: «Πραγματικός στόχος το Nations League» - Οι δηλώσεις του Γιοβάνοβιτς

20:03ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Μεγάλη κατολίσθηση στην Αγία Πελαγία - Αποκολλήθηκε μπαλκόνι ξενοδοχείου, κομμάτι από βουνό έπεσε στη θάλασσα

20:01ΚΟΣΜΟΣ

Economist: Πώς το Ιράν πλουτίζει από τον πόλεμο μεταφέροντας πετρέλαιο εκτός του Κόλπου - Τα άγνωστα τάνκερ, η μεταφόρτωση αργού σε διεθνή ύδατα, τα μικρά διυλιστήρια στην Κίνα και οι αμοιβές εκτός τραπεζικού συστήματος

19:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μασούρας: «Δεν έχουμε χρόνο να κοιτάξουμε πίσω, ξεκινάει νέα προσπάθεια για την Εθνική»

19:48ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Χατζηνάσιος για Μαρινέλλα: «Καμία στον κόσμο δεν μπορούσε να έχει την εικόνα της, ήταν μαέστρος του εαυτού της»

19:48ΕΛΛΑΔΑ

Την Τρίτη (31/3) η κηδεία του δημοσιογράφου Θάνου Οικονομόπουλου

19:45ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη φωτιά σε διαμέρισμα στου Γκύζη - Απεγκλωβίστηκε ζευγάρι ηλικιωμένων

19:45ΑΘΛΗΜΑΤΑ

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ: Χωρίς κόσμο το ντέρμπι «Δικεφάλων» στο χάντμπολ – Ποινή δύο αγωνιστικών στην «Ένωση»

19:41ΚΟΣΜΟΣ

Ποια μέτρα παίρνουν οι χώρες για να περιορίσουν της «έκρηξη» της τιμής του πετρελαίου - Από την Κίνα και τη Μιανμάρ μέχρι την Αυστραλία

19:35ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Superbet: Επίσημη πρεμιέρα στην Ελλάδα

19:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα παρέμβαση Σαμαρά: Ο πατριωτισμός ενώνει, δεν διαιρεί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
19:45ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη φωτιά σε διαμέρισμα στου Γκύζη - Απεγκλωβίστηκε ζευγάρι ηλικιωμένων

18:14ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Ανδρέας Κυνουρίας: 57χρονος και 33χρονος οι νεκροί από ηλεκτροπληξία - Πώς έγινε το δυστύχημα

19:29ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ημίγυμνη και με ζώνη στον λαιμό βρέθηκε νεκρή η 59χρονη στον Εύοσμο

16:35ΕΛΛΑΔΑ

Σκηνές αρχαίας τραγωδίας στον Βόλο: 54χρονος πέθανε την επομένη της κηδείας της συζύγου του - Ήταν γονείς τριών παιδιών

19:17ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Γνωστός γιατρός έβαλε τέλος στη ζωή του – Τον εντόπισε η σύζυγός του

18:50ΕΛΛΑΔΑ

Ακαθάριστα οικόπεδα: Ώρα μηδέν για τους ιδιοκτήτες - Ποιοι εξαιρούνται, πόσο είναι το πρόστιμο

13:38ΚΟΣΜΟΣ

Αποκάλυψη για Κάρολο - Νταϊάνα: Το πραγματικό τρίτο πρόσωπο στον γάμο τους δεν ήταν η Καμίλα - Ο σωματοφύλακας και ο μυστηριώδης θάνατος

20:17ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός: Τίναξε το ντέρμπι στον... αέρα ο Ντόρσεϊ - Προκλήσεις και Βεζένκοφ

18:37ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Τελεσίγραφο μίας εβδομάδας για τον Γκαλιμπάφ - Ο Μοτζτάμπα ζωντανός αλλά σε σοβαρή κατάσταση

18:38ΜΠΑΣΚΕΤ

Live Chat Παναθηναϊκός AKTOR – Ολυμπιακός: Το ντέρμπι στο «Telekom Center Athens»

14:00ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος για influencer που ανήρτησε στιγμιότυπα από την κηδεία της κόρης της στα social media

18:54ΕΛΛΑΔΑ

Ζωγράφου: Πάνω από δύο μήνες είχαν να δουν στη γειτονιά τη μάνα και την κόρη - Τι έλεγε ο 54χρονος ως δικαιολογία

18:23ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αγρίνιο: Παραδόθηκε συνοδεία ιερέα μετά την εξομολόγησή του ο ληστής του βενζινάδικου

16:49ΚΑΙΡΟΣ

«Καμπανάκι» Τσατραφύλλια για την επερχόμενη κακοκαιρία: Αυξημένος ο κίνδυνος πλημμυρών στην Αττική

22:51ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

20:03ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Μεγάλη κατολίσθηση στην Αγία Πελαγία - Αποκολλήθηκε μπαλκόνι ξενοδοχείου, κομμάτι από βουνό έπεσε στη θάλασσα

02:28ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 7Κ/2024: Στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη για τις 1.113 προσλήψεις με απολυτήριο Γυμνασίου και Δημοτικού

14:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass 2026: Τα ποσά που θα λάβουν οι δικαιούχοι και τα κριτήρια – Πότε αναμένονται οι πληρωμές

16:34ΕΥ ΖΗΝ

Τα τρώμε όλοι κάθε μέρα και αυξάνουν κατά 67% τον κίνδυνο καρδιακής νόσου

15:47ΚΟΣΜΟΣ

Φωτογραφίες δείχνουν κομμένο στα δύο το αμερικανικό «ιπτάμενο ραντάρ» σε βάση στη Σαουδική Αραβία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ